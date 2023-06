Harense atlete nationaal kampioen 10 kilometer

Door: Redactie

Silke Jonkman uit Haren heeft gisteren de nationale titel 10 kilometer op haar naam gezet. Dat gebeurde in Leiden. Jonkman verscheen met enige twijfels aan de start, omdat zij nog herstellende was van een blessure aan haar voet, waarover ze onlangs vertelde aan De Tafel van Haren, podcast van Haren de Krant.

Jonkman finishte in 34.10 min. Haar PR staat op 32.25 min. De Harense atlete is bezig aan een snelle opmars. Vorig jaar werd ze 11e op het EK in M√ľnchen en nu is ze op weg naar (hoopt zij) kwalificatie voor WK en Olympische Spelen 2024 in Parijs.

In de podcast De Tafel van Haren praatte zij vorige week over haar stormachtige ontwikkelingen de afgelopen veertien jaar en de prijs die ze daarvoor moet betalen. In het gesprek vertelde ze dat de sport soms teveel vraagt van het lichaam en dat de gezondheid daarbij weleens uit het oog wordt verloren.

Foto: Jonkman was in 2022 de snelste vrouw van de 4Mijl. Foto: 4Mijl.

Luister de podcast: https://open.spotify.com/episode/4Mkou2OTIVxHhrOrKRh2Qe?go=1&sp_cid=6f9605cf30b0286a4db38a38cd1c902f&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&nd=1