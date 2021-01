Harense chemisch fysicus: Zonneparken en windmolens zijn ‘deeloplossingen’

Nieuws:

Door: Redactie

Heiko Jan Mein, chemisch fysicus en columnist bij Haren de Krant zegt niet veel heil te zien in deeloplossingen van het wereldwijde energievraagstuk. Afbouw van fossiele brandstoffen wordt op dit moment gecompenseerd met allerlei duurzame energieprojecten, zoals windmolens en zonneparken. In Haren wordt de aanleg van zonneparken door de gemeente gezien als een waardevolle bijdrage aan verduurzaming. Maar Mein zegt in zijn column dat het allemaal deeloplossingen zijn waar natuurgebieden onder lijden.

In zijn column houdt hij een pleidooi om kernenergie een nieuwe kans te geven, ondanks een matige imago. Hij legt het verschil uit tussen kernsplijting en kernfusie. De laatste methode is veilig en levert veel op. Hij schrijft: “Veel veiliger is energieproductie door ‘kernfusie’ i.p.v. ‘kernsplijting’, waarbij lichte atoomkernen zoals tritium en deuterium gefuseerd worden tot stabiel helium. Bij kernfusie ontstaat geen zwaar-kernafval, geen hoog-radioactieve-straling, kooldioxide of stikstofoxide. Kernfusie-technologie is zeer complex, maar 300 kg grondstof levert evenveel als de 1560 MW-Eemscentrale (vergelijkbaar met 4.200.000.000 kg steenkool). Bij het kernfusieproject ITER (33 landen) in Frankrijk, wordt kernfusie op toepasbaarheid onderzocht. Een mix van kern(fusie-)energie en duurzame bronnen zou ooit dé energieoplossing kunnen zijn, maar veel support is er niet. De milieupolitiek is verkokerd en ons land wordt ‘volgepropt’ met deeloplossingen. Dat veroorzaakt nieuwe problemen en zorgt dat er te weinig wordt gekeken naar de ‘grote’ oplossing voor het energieprobleem.”

Aanvullend zegt Mein: “Het is wel zo dat kernfusie (omdat het nog erg duur is en technisch ingewikkeld) alleen een kans kan krijgen als we ons (Europees) politiek inzetten om de toepasbaarheid over een aantal jaren mogelijk te maken.”

Door deze visie komt de aanleg van zonneparken ook in een ander licht te staan. Het is, als we de columnist mogen gelopen, een tijdelijke oplossing. Maar de Stichting Landelijk gebied Haren zegt dat het aanleggen van zonneparken blijvende schade aan het gebied toebrengt.

De column van Heiko Jan Mein verschijnt op 20 januari in Haren de Krant.