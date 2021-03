Harense huisarts doet oproep: Blijf langskomen met klachten

Nieuws:

De crisis heeft een opvallend effect op de gezondheidszorg. Huisarts Bert Heikens uit Haren meldt dat mensen met klachten hem minder snel raadplegen.

Dat heeft volgens hem als gevolg dat serieuze aandoeningen later (en wellicht te laat) aan het licht komen. Heikens: “Het is inmiddels bekend, dat er veel kanker-diagnoses niet worden gesteld omdat mensen er te laat mee komen. Gisteren hoorde ik van het Martini Ziekenhuis dat er in Nederland inmiddels 1000 melanomen minder zijn vastgesteld sinds het begin van de crisis.

Een oncoloog vertelde me vandaag dat zij ook veel patiënten zien, die te laat bij de dokter komen.” Heikens roept mensen op om alert te blijven en het eind van de crisis niet afwachten, voordat zij de huisarts bezoeken.