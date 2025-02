Harense imker gedupeerd: bijenkasten vernield, bijenvolk dood

Door: Redactie

Vrijdag 14 februari is de bijenkast van de Harense imker Raymond Veenstra vernield. Deze stond op een plek die tijdens een ‘normale wandeling’ niet is te zien. Conclusie is dat vandalen gericht naar de bijenkast hebben gezocht of deze aantroffen tijdens een nogal ongewone strooptocht door de natuur. Veenstra noemt in de openbaarheid nu de locatie liever niet, omdat dit mensen op een idee zou kunnen brengen. Waarom vindt hij dit een ernstig vergrijp?

Raymond Veenstra: “Wat ik aantrof was een daad van vandalisme. De bijenkast was opengebroken, koningin met volk dood door de vrieskou. Waarom doet iemand dit? Het was een bewuste daad met ingrijpende gevolgen. Mijn kasten staan op een begraafplaats, ver weg van de graven. Het is een plek van rust en natuur. Imkers weten dat de lindeboom niet alleen troost biedt als symbool van wedergeboorte, maar ook heerlijke honing geeft. Samen met de beheerder maak ik een plek waar leven en herinnering samen kunnen zijn. Vandalisme van een bijenkast lijkt op het eerste gezicht misschien onschuldig. Maar de impact is veel groter. De vernieling zorgt ervoor dat het bijenvolk sterft door kou en voedseltekort. Dit leidt tot minder bestuiving van vroege bloeiers zoals de krokus, wilg, sleedoorn en fruitbomen. De dood van het volk betekent dat de biodiversiteit op die plek achteruitgaat. Vergeet ook niet de imkerverenigingen. Het wordt niet leuker om zo nieuwe imkers op te leiden en het is geen compliment aan goede intenties van ervaren imkers.”

Volgens Veenstra is het ook voor de gemiddelde consument jammer: “Minder bijen betekent minder honing terwijl dit zo lekker is. Daarnaast zijn vele gewassen, zoals appels en koolzaad, afhankelijk van bestuivers. Minder bijen betekent een lagere oogst. Minder aanbod maakt de prijs uiteindelijk hoger.”

Straffen

Raymond Veenstra zegt dat daders, als zij worden gepakt, flink worden aangepakt door nieuwe wetgeving. Hij zegt: “Vanaf 1 januari 2025 zijn alle bijenhouders verplicht hun standplaats te registreren met een UBN-nummer. Dit maakt imkers traceerbaar voor de overheid, zoals de NVWA en justitie. Sinds 1 januari 2024 is een nieuwe wet van kracht die strengere straffen mogelijk maakt voor dierenmishandeling. Het strafmaximum is verhoogd naar vijf jaar gevangenisstraf. De maximale geldboete is verhoogd naar € 90.000. De schade voor de dader is zo vele malen groter dan voor de imker. De imker kan een schadevergoeding eisen voor de materiële en eventuele immateriële schade. Dit vervangt niet de emoties, gedane arbeid en de koningin met haar volk.”