Harense is pleitbezorger van theater in Bad Nieuweschans. Waarom?

Huguette Estourgie uit Haren zet zich in voor het cultuurproject Gedeelde Verhalen. Ze zegt: “Ik ben als penningmeester betrokken bij deze productie Gedeelde Verhalen. Ik wil in Haren graag bekendheid geven aan de voorstelling ‘Lost in Gravity’. Hij is meer dan de moeite waard, anders zou ik hem niet zo aanbevelen. De producent van de voorstelling is Stichting Gedeelde Verhalen die destijds Zwembadverhalen (Scharlakenhof Haren) heeft ontwikkeld. Artistiek leider was toen Anne van Slageren.” Ons geheugen is weer opgefrist.

Burgemeester Cora Yfke van de Gemeente Oldambt: “Deze voorstelling is magisch, een prachtig visueel spektakel dat afwisselend en knap in elkaar steekt. Dit verhaal ontroert, raakt je binnenste en maakt je nieuwsgierig; wie was deze intrigerende man? Vanaf het eerste tot en met het laatste moment blijf je je ogen uit kijken.”

‘Lost in Gravity’ is een zoektocht naar de kunst en het persoonlijke verhaal van de Groninger kunstenaar Bas Jan Ader (Winschoten 1942 – 1975 Atlantische Oceaan). Het verhaal van een ongrijpbare kunstenaar die breekt met conventies en in zijn kunst zoekt naar de betekenis van falen en vallen. Gedeelde Verhalen brengt dit verhaal in een geheel eigen stijl en interpretatie dat meer dan bewonderenswaardig is. “Lost in Gravity prikkelt je verbeeldingskracht, verlegt je grenzen, biedt troost en raakt tegelijkertijd de actualiteit, ook al is het meer dan 50 jaar geleden”, aldus de burgemeester.

De loods naast de Oude Locomotievenloods in Bad Nieuweschans is de perfecte locatie om dit verhaal neer te zetten. Het technisch vernuftig decor versterkt de voorstelling en dompelt de bezoeker onder in de wereld van Ader. Het spel van Albert Secuur is in een woord samen te vatten: ‘meesterlijk’.

Zie: www.gedeeldeverhalen.nl

Informatie & tickets

www.gedeeldeverhalen.nl

Speelperiode

Tot en met 6 december 2025

Do t/m za: 20.15 uur

Zondagen 15.15 uur

Locatie

Oude Treinremise, Oudezijl 1, Bad Nieuweschans, tegenover het station.