Harense ondernemers krijgen wethouder Kirsten de Wrede op bezoek

Door: Redactie

Vrijdag 21 november is de Dag van de Ondernemer en daarom bezoekt ‘gebiedswethouder’ Kirsten de Wrede van de Gemeente Groningen vandaag drie Harense bedrijven. De bedrijfsbezoeken symboliseren het besef dat de wereld stilstaat zonder ondernemers en dat een economie zonder ondernemers niet bestaat. In Haren bezoekt De Wrede achtereenvolgens TIB (technisch installatiebureau), Bloemsierkunst Groeneveld en EkoPlaza. Om 9.00 uur was TIB het eerste adres.

De wethouder, geflankeerd door twee ambtenaren, ging in gesprek met de eigenaren van TIB, Marja en Eelke Stegewans en hun zoon Jelle. Die hebben uitgelegd hoe het er momenteel in hun branche aan toe gaat: veel opdrachten, krapte in personeel, hoge verwachtingen en de permanente druk van het bijscholen. Dat laatste heeft te maken met technieken die ingewikkelder worden. “Het installeren van een cv-ketel was vroeger een ambachtelijke klus: als je klaar was ging de stekker erin en was het klaar”, zegt Eelke. “Tegenwoordig moet de monteur na plaatsing nog door allerlei digitale menu’s om de ketel in te stellen.” Het is volgens hem met name de combinatie tussen ‘sleutelen’ en ‘digitale menu’s’ die door monteurs soms als lastig wordt ervaren. Het vraagt doorlopend bijscholen en certificaten halen. Wat personeelskrapte betreft: we leven in een tijd dat kinderen eerst proberen een theoretisch vak te leren en minder kinderen kiezen voor een technisch vak.

Inplannen

De wethouder leek verrast toen Eelke Stegewans vertelde dat het bedrijf sinds deze week een klantenstop op de website heeft gezet. Eelke: “Vroeger liep je de hele dag met een glimlach rond wanneer een offerte werd geaccepteerd. Tegenwoordig denk je: hoe ga ik dit inplannen? De consument wil niet lang wachten, dat past ook bij deze tijd. We zijn heel blij met nieuwe opdrachten, we willen iedereen zo goed mogelijk helpen, maar soms heeft het iets meer tijd nodig.” Volgens Eelke wil hij voorkomen dat trouwe klanten straks langer moeten wachten, vandaar voorlopig een klantenstop.

Op waarde schatten

TIB is een familiebedrijf. In 1990 kwam Eelke hier werken als leerlingmonteur en in 2011 nam hij de zaak over van oprichter Jaap Boerema. Marja Stegewans werkt inmiddels ook in het bedrijf (boekhouding) en zoon Jelle is monteur en maakt calculaties en offertes. Volgens Eelke is Jelle alweer beter op de hoogte van de nieuwste (ict) ontwikkelingen in deze sector.

Het verhaal van TIB mag model staan voor vele ondernemers, die (vaak achter de schermen) keihard werken om zowel hun medewerkers als hun klanten tevreden te stellen. Dat vraagt van de ondernemers veel energie. Of dit door de gemiddelde consument altijd op waarde wordt geschat, dat is de vraag. Vaak hoor je verhalen van winkeliers of andere bedrijven dat klanten niet altijd even begripvol reageren als er iets van hun geduld wordt gevraagd.

Eerbetoon

De Dag van de Ondernemer is een eerbetoon aan ondernemend Nederland en in ons geval aan ondernemend Haren. Na het geanimeerde gesprek vertrok het gezelschap naar Bloemsierkunst Groeneveld.

Op de foto: Wethouder Kirsten de Wrede overhandigt Eelke Stegewans een plaquette met een gedicht over ondernemerschap van stadsdichter Esmé van den Boom.

