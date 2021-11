‘Harense Pietjes’ komen op aanvraag bij kinderen thuis

Nieuws:

Door: Redactie

In Haren zijn enkele liefhebbers van het Sint en Pietenfeest bereid om Harense Pietjes op pad te sturen langs huizen waar kinderen wonen. Hieronder hun oproep.

Hoor wie klopt daar kinderen…

Het zijn de twee leukste pieten uit Haren!

De Sint stuurt ons ook dit jaar weer op pad om bij u op bezoek te komen.

U kunt ons boeken voor ongeveer 10 of 20 minuten. We nemen wat lekkers mee voor de kinderen en ook zorgen wij voor de muziek. Samen maken we er een groot feest van!

Onze pieten hebben al een paar jaar ervaring. Wij hebben intochten gedaan en vorig jaar zijn wij begonnen met huisbezoekjes.

De prijs is voor twee pieten, inclusief strooigoed. U kunt ons boeken als roetveegpieten.

Als u een bezoekje wilt reserveren of als u andere vragen of verzoeken heeft kunt u mailen naar pietjesuitharen@gmail.com!

Wie weet tot op 3, 4 of 5 december!

Zachtjes gaan de paardenvoetjes misschien wel naar jouw huisje…

Regelpiet