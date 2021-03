Harense sporttarieven stijgen, gemeenteraad stemt in

Door: Redactie

De gemeenteraad van Groningen heeft Haren dinsdagavond (opnieuw) een litteken op de ziel bezorgd. De sportclubs in Haren gaan de komende zes jaar in stappen behoorlijk veel meer betalen voor het gebruik van hun accommodaties. Dit is het rechtstreeks gevolg van de gemeentelijke herindeling. Ook Ten Boer gaat het merken. Op de foto boven wethouder Inge Jongman. Zij voert de regie over het dossier ‘sporttarieven’.



Waarom is dit een item?

De herindeling maakt het volgens de gemeente nodig dat de tarieven worden geharmoniseerd. Dat is een deftig woord voor ‘gelijke monniken gelijke kappen’. Op zich is dat misschien niet onlogisch, maar voor de Harense clubs is het vooral een flinke stap achterwaarts ten opzichte van de periode tot aan de fusie in 2019.



Aanpassen aan Stad

Groningen kiest voor een harmonisatie in het nadeel van Haren en Ten Boer. Immers, men had ook kunnen kiezen voor het omlaag bijstellen van de tarieven op Harens niveau. Dat gebeurt niet. De Gemeente Haren had destijds een mild prijsbeleid om het sporten in de gemeente te stimuleren. Groningen lijkt dat in theorie ook wel te willen, maar kan kennelijk haar accommodaties niet netjes en rendabel onderhouden voor de (in hun ogen) te lage tarieven in Haren. Klaas Hommes, voorzitter van VV Glimmen, zegt mede namens anders Harense clubs dat de gemeente haar tarieven verhoogt zonder erbij te vertellen wat zij daarvoor (extra) levert ten opzichte van voorheen. Hij wijst op het gemeentelijk denkmodel ‘Gelijk Speelveld’. Daarin wil de gemeente vastleggen welke faciliteiten zij te bieden heeft, maar ook welke contracten en afspraken worden gemaakt met sportclubs. In het verleden was er een borduurwerk van onderonsjes en overeenkomsten ontstaan, waardoor van harmonisatie geen sprake was. Volgens Klaas Hommes dient de gemeente eerst ‘Gelijk Speelveld’ op papier te zetten en mag men pas daarna met hogere nota’s gaan zwaaien. Tekst gaat verder onder de foto.

Klaas Hommes, Vv Glimmen

Gelijk Speelveld

Wethouder Inge Jongman zegt dat het denkmodel ‘Gelijk Speelveld’ te complex is om snel te kunnen afronden. Zij wacht daar dus niet op en harmoniseert (in stappen) de sporttarieven. In de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond hield de coalitie de gelederen gesloten en waren het vooral oppositiepartijen die de gang van zaken afkeurden. Maar toen het puntje bij het paaltje kwam steunde een meerderheid van de raad het voornemen van de gemeente.

Eerder reageerde het College al op vragen van Haren de Krant. Manon Hoiting reageerde namens wethouder Inge Jongman op de grieven van de verenigingen en gaf een toelichting op de situatie: “Ook de sporttarieven dienen te worden geharmoniseerd na de herindeling van januari 2019. Wetende dat er verschillen zijn tussen de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer, is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijke keuzerichtingen om te harmoniseren. Daarbij is op meerdere momenten gesproken met de sportverenigingen, de gemeenteraad, de Sportkoepel en de Adviescommissie voor de Sport.

We hebben op basis van deze onderzoeken en gesprekken een raadsvoorstel uitgewerkt waarbij extra rekening is gehouden met sportverenigingen in Haren en ten Boer. Wij kiezen ervoor om deze verenigingen met een ingroeiregeling van zes jaar ruim de tijd te geven om zich aan de nieuwe tarieven aan te passen, daarbij ook rekening houdend met de impact van corona. Voor het aankomende seizoen 2021/2022 blijven de tarieven daarom ongewijzigd voor Haren en Ten Boer; er is daarmee dus specifieke aandacht voor deze voormalige gemeenten.

Tevens vormt vervanging en investering onderdeel van de nieuwe tarieven, zodat velden ook vervangen kunnen worden als deze afgeschreven zijn.”