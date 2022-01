Harense winkeliers houden de moed erin, zolang klanten loyaal zijn aan ons dorp.

Door: Redactie

Het is afzien. De lockdown wordt hopelijk het komende weekend opgeheven en de winkeliers van Haren kunnen niet wachten om de deur weer te openen. Een rondje door het dorp leert ons dat in veel winkels ook tijdens de lockdown licht brandt en er hard wordt gewerkt.

Vaak worden er voorbereidingen getroffen voor de heropening, maar nog vaker wordt er van alles gedaan om klanten te blijven bedienen (online, afhaal, click&collect). Denk maar eens aan de etalages waar u met een QR-code kunt bestellen. Of winkels waar de winkelier aan een tafel bij de voordeur staat, zodat u alsnog uw producten direct kunt aanschaffen. Creatief wordt geprobeerd er het beste van te maken.

Maar het belangrijkste is het perspectief dat klanten het dorp weer weten te vinden zodra het mag. Wees loyaal, koop lokaal. Wie in Haren koopt investeert in het dorp waar we van houden. En in het dorp dat na corona weer veel voor ons zal betekenen. Wacht dus nog even met kopen bij verre webshops tot u hetzelfde product weer VEILIG kunt kopen bij uw vertrouwde winkel…in Haren.

De redactie