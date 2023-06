Harense woonzorgcentra ondertekenen brandbrief aan minister

Nieuws:

Door: Redactie

Westerholm, De Zonnehof (NNCZ) en De Dilgt (ZINN) in Haren hebben hun handtekeningen gezet onder een brandbrief aan minister C. Helder. In de brief wordt duidelijk gemaakt dat het tijd is dat de zorg ‘zuurstof’ krijgt in plaats van ‘het mes op de keel’. De zorgvraag neemt toe en daar wringt de schoen. Maar liefst 27 noordelijke zorgorganisaties laten zich via de brief in De Haag horen.

Passage uit de brief: “De afgelopen periode zijn we in een hoog tempo geconfronteerd met een stapeling van financiële kortingen die op langere termijn een dramatische uitwerking gaan hebben. In de Haagse discussie en in Kamerdebatten wordt vaak gewezen op extra middelen en allerlei subsidiepotten. Die middelen zijn meestal tijdelijk en bieden ons geen structurele oplossing. We kennen allemaal de voorbeelden van subsidies waar de tijd en kosten van het aanvragen niet opweegt tegen de voordelen. Die extra middelen lijken een oplossing maar zijn dat op

langere termijn niet. Het vergroot de onzekerheid over onze financiële positie omdat de structurele problemen er niet mee worden aangepakt. Kortom: in financieel opzicht wordt ons het mes op de keel gezet en gaan we een bijzonder sombere periode tegemoet. Daarom schrijven we deze brandbrief.”

De briefschrijvers zeggen dat het schrappen van budgetten voor de zorg op korte termijn inderdaad goed is voor de begroting, maar dat de rekening die op lange termijn gepresenteerd zal worden vele malen hoger zal zijn. Passage uit de brief: “Het is noodzakelijk nu alarm te slaan: er zijn nog 15 weken te gaan tussen nu en Prinsjesdag. U kunt als minister van Langdurige Zorg – samen met het ministerie van VWS en de Tweede Kamer – in actie komen om de kortingen voor 2024 van tafel te krijgen. Onze opdracht is fors, dat vraagt alle inzet in de complexe transitie die we doormaken. Met behoud van ons huidige budget kunnen we zorgen voor ouderen van nu en morgen. En kunnen we blijven werken aan het goed organiseren van de toekomst van de zorg. Uiteraard in het besef dat kortingen van tafel extra geld in de begroting betekent. De maatschappelijk kosten van het verdere uithollen van de ouderenzorg zullen uiteindelijk vele malen hoger uitpakken.”

De zorg kreeg in 2019 vanuit het Rijk extra ruimte via de zogenaamde ‘kwaliteitsgelden’ en daardoor bleef de zorg wat de schrijvers betreft op niveau, mede door meer personeelsinzet. Nu deze subsidie is gestopt, vallen de eerste gaten in begrotingen.

De 27 organisaties uit het noorden zeggen ongeveer 30.000 cliënten en evenveel medewerkers en vrijwilligers te vertegenwoordigen.