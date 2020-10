Harense zet zich in om Diftar te behouden

Nieuws:

Door: Redactie

Niet alleen het Burgercomité Haren voert strijd tegen de afschaffing van Diftar in Haren (‘de kosten voor zouden veel hoger worden en het milieu is er niet mee gediend’). Er is ook een solo-actie gaande van Anneke Schipper uit Haren. Zij wil vooral Harenaars oproepen om een zienswijze tegen afschaffing van Diftar per 1 januari 2021 in te dienen.

Schipper: “Inwoners van De Groene Parel mogen dan al hun afval door elkaar en ongelimiteerd in de grijze ton aan de straat zetten. Dit terwijl de bevolking al 20 jaar per kilo hun restafval en groenbak betaalt en soms fanatiek en met plezier hun afval secuur weg brengt naar de milieustraat. Harenaren zijn enorm teleurgesteld in het gemeentebestuur van de grote stad. De bewoners maakten zich voor de fusie al ongerust.”

De Harense wil op allerlei manieren burgers oproepen in actie te komen en daarvoor was zij vorige week al op de warenmarkt in Haren te vinden. Zienswijzen kunnen tot 4 november worden ingediend (https://www.harendekrant.nl/nieuws/advertentie-gebruik-deze-zienswijze-en-maak-bezwaar-tegen-afschaffing-van-diftar/). Wie Anneke Schipper wil helpen aan goede ideeën om tot die datum actie te voeren kan haar mailen: GroeneParelDiftar@gmail.com

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x