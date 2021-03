Henk Krol (Lijst Henk Krol): “Haren moet weer worden losgekoppeld van Groningen”

Door: Redactie

Henk Krol (voorman van de Lijst Henk Krol) is op verkiezingstournee en hij deed woensdag Haren aan. Daar werd hij met open armen ontvangen door oud-wethouder Mariska Sloot, Burgercomité Haren in de persoon van Gustaaf Biezeveld en Jan Derk Sluurman van de Stichting Oud Papier Haren. Krol kreeg niets dan lof, omdat hij als enige in de Tweede Kamer aandacht blijft vragen voor de herindeling van Haren en Groningen (2019) die volgens hem op een onfatsoenlijke en unfaire wijze tot stand is gekomen. Tekst gaat verder onder foto.



Mariska Sloot in filmpje LHK

In een filmpje, dat de partij vandaag online heeft gezet, is te zien hoe Krol de genoemde Harenaars interviewt over hun grieven. Bij Mariska Sloot zit de boosheid nog steeds heel diep en ze zegt dat Haren tot een huwelijk met Groningen is gedwongen. “En een dag later zijn de huwelijkse voorwaarden de versnipperaar ingegaan”, zegt ze. Gustaaf Biezeveld wijst erop dat de fusie de Harenaars honderden euro’s per jaar kost en hij noemt als voorbeeld dat zijn kosten voor afvalverwerking met 200% zijn gestegen. Dat heeft te maken met de afschaffing van Diftar, waarbij alle burgers nu een vast bedrag gaan betalen, dat niet meer afhankelijk is van het aantal kilo’s afval dat men produceert. Tekst gaat verder onder foto.

Gustaaf Biezeveld in filmpje LHK

“We zijn bedrogen, het is schandelijk”, fulmineert Biezeveld. Mariska Sloot noemt Haren de ‘flappentap’ van de stad. Jan Derk Sluurman legt uit hoe zijn stichting lijdt onder het nieuwe beleid van Groningen. Die gaat het oud papier nu inzamelen, zodat de goede doelen in Haren het nakijken hebben.

Henk Krol hoort het instemmend aan, want deze geluiden passen helemaal in het beeld dat hij van de herindeling heeft: opgedrongen en niet nodig. Hij spreekt daarna ferme taal en zegt: “Ik vind dat Haren weer moet worden losgekoppeld van Groningen.” Sloot zegt: “Dat zou heel goed kunnen. Daar is niets op tegen.”

Kijk het filmpje hier: https://youtu.be/ZF5upa862IQ

Jan Derk Sluurman in filmpje LHK