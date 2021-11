Door: Redactie

Dinsdag heeft de politie na tips van omwonenden een hennepplantage met 630 stekjes aangetroffen in een woning in Haren. Het is niet bekend waar dat was.

De planten zijn inmiddels vernietigd en de politie stelt een onderzoek in naar een 33-jarige verdachte die ter plaatse is aangehouden.

Update: Het betrof een woning aan de Middelhorsterweg te Haren.