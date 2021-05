Herinvoering Diftar stapje dichterbij

Nieuws:

Door: Redactie

In september werd in de gemeenteraad besloten dat Haren haar Diftar zou kwijtraken. Het College had uitgezocht hoe het zat en het zou juridisch niet mogelijk zijn om binnen één gemeente twee afvalsystemen te hanteren. Dat bleek onjuist. De VVD maakte dit nog tijdens de tumultueuze raadsvergadering bekend, maar het besluit werd niet herzien.

Per 1 januari is Diftar afgeschaft en nu blijkt dat er inderdaad mogelijkheden zijn om binnen één gemeente twee afrekensystemen te gebruiken. De gemeenteraad gaat zich daarom opnieuw buigen over Diftar en er bestaat dus een kans dat Haren zijn Diftar op termijn terugkrijgt.

Het Burgercomité Haren heeft deze week een brief gestuurd aan het College van B en W. Daarin wordt met klem verzocht per 1 juli 2021 Diftar weer in te voeren in Haren. Volgens de brief zijn er geen juridische belemmeringen.