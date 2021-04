Het gezinsleven is een puzzel met 1000 stukjes

Door: Redactie

Voor deze twee orthopedagoog generalisten (zoals zij worden genoemd) is het ‘gezin’ de basis van de opvoeding. De ouders zijn als ‘papa en mama’ de troosters, opvoeders en ze begeleiden bovendien de ontwikkeling van hun kind. Als het kind goed in het gezin is ‘geworteld’ komt het meestal wel goed. Tot zover het ideaalbeeld. Is er een keerzijde?

Systemen en protocollen

Marjolein Dresden en Miranda Piek hebben jaren gewerkt in de jeugdbescherming en hebben daar gezien wat er zoal kan misgaan. In hun werk hielpen zij gezinnen met het opruimen van de scherven. “Bij een grote organisatie zoals de jeugdbescherming wordt gewerkt met soms ingewikkelde systemen en protocollen”, zegt Marjolein. “Het zijn vaste patronen en ik heb vaak de behoefte gevoeld om het net even anders aan te pakken.” Miranda: “Wij willen op onze eigen manier en met onze eigen inzichten hulp bieden. Daarom zijn we nu met onze eigen kinderpraktijk begonnen.”

Systeem van het gezin

De naam ‘Wortel’ verwijst onder andere naar het eerder geschetste ideaalbeeld. Een goed gewortelde plant bloeit mooier. Als kinderen en/of ouders tóch ontworteld raken kunnen Marjolein en Miranda helpen. “Een gezin kan een ingewikkelde puzzel zijn van duizend stukjes, die allemaal door elkaar liggen”, zegt Miranda, ”Het is onze taak om die stukjes weer op hun plek te krijgen.” De vrouwen van Wortel vertellen dat zij hun aanvragen rechtstreeks krijgen van bezorgde ouders, maar ook via scholen en gemeenten. Ze gaan dan met ouders én hun kinderen praten en kijken daarbij heel goed om zich heen. Marjolein: “We proberen het systeem van het gezin te ontdekken. Hoe reageren de kinderen op hun ouders en omgekeerd? Waar begint een conflict? Hoe gaat het op school? Zijn de ouders gescheiden? Is dat in harmonie gebeurd of met strijd?”

Filmbeelden

Soms worden er in overleg filmopnamen gemaakt van dagelijkse rituelen, zoals de warme maaltijd. “Dat werkt als een spiegel”, zegt Miranda. “We wijzen de ouders dan bijvoorbeeld op de onderlinge non-verbale communicatie, van waaruit ongewenst gedrag kan ontstaan.” Als Marjolein en Miranda de situatie voldoende in kaart hebben gebracht gaan ze brainstormen. Dat zijn soms lange sessies, waarbij hun expertise en ervaring goed van pas komen. De uitdaging is om tunnelvisie te voorkomen. “Uiteindelijk komt er altijd een advies met een behandelplan uit”, zegt Marjolein.

Repareren

Marjolein en Miranda vonden het tijd om hun eigen praktijk te beginnen, gezinnen op weg te helpen het weer zelf te kunnen. Met Kinderpraktijk Wortel denken de twee slagvaardig en creatief te kunnen zijn. Werk is er vast genoeg, want het gezinsleven is een brandbaar mengsel van verwachtingen, hormonen, ambities, angsten en emoties. Gezinsleven is eigenlijk een werkwoord. Daarin kan veel misgaan, maar wat de vrouwen van Wortel betreft, óók veel worden gerepareerd. Zie ook: www.kinderpraktijkwortel.nl

foto: Marjolein Dresden (rechts) en Miranda Piek van Kinderpraktijk Wortel houden ouders soms een spiegel voor…