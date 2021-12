Het ‘leuke bedrijfje’ van een enthousiaste Harense bioloog

Door: Redactie

Je bent bioloog, leraar, creatief en ondernemend. Dan ben je waarschijnlijk Marijn Scheper uit Haren.

Hij startte zijn (zoals hij het noemt) leuke bedrijfje Wij Gaan Op Pad. Scheper verzorgt bos excursies in Haren en omgeving. Hij zegt: “Ik doe dit vanuit een passie voor de natuur, daarnaast ben ik bioloog en geef les op een middelbare school. Ik werk vaak in opdracht, af en toe organiseer ik zelf ook excursies. Zo staat er op 19 december 9.00 uur een vogelexcursie voor beginners gepland in de Onlanden.”



Informatie over de excursie

Kosten 15,00 per persoon. Lengte: 2,5 uur. Aanmelden via www.wijgaanoppad.nl