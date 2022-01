Het meisje met de hoofddoek is ‘eventjes weg’

Door: Redactie

Het beeld bij de entree van ’t Clockhuys is uit logeren.

Sjoerd Wagenaar, gebiedsbeheerder van de gemeente, stuurde ons informatie. Hij zegt: “Eind vorig jaar meldde de beeldenwacht van Kunstpunt Groningen een flinke scheur in de betonnen sokkel van het beeldje. Een nieuwe sokkel voor het beeldje is inmiddels al klaar. Vandaag is het kunstwerk van haar sokkel verwijderd en meegenomen naar de werkplaats van NVT Onderhoudsgroep Noord B.V.. Morgen wordt de oude sokkel verwijderd. Zodra de werkzaamheden klaar zijn wordt het beeldje weer teruggeplaatst. De planning is nog deze week of rond 19 januari.”

Nadere informatie:

https://www.kunstpuntgroningen.nl/kunst-op-straat/meisje-met-hoofddoek/