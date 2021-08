Het verhaal achter en onder deze antenne

Door: Redactie

Aan de Rijksstraatweg nabij het centrum van Haren zie je geregeld mensen omhoog kijken. Waarom staat die enorme antenne op het dak?

In 1955 sloeg de vonk bij Dolf van der Paauw over en werd hij zendamateur. “Het was in die tijd bijna magisch”, zegt hij. “Ik maakte zomaar contact met de andere kant van de wereld.”

De magie houdt nu, anno 2021, stand. Deze Harenaar heeft nog steeds een reusachtige antenne op zijn dak en gaat iedere dag van 18.00 tot 18.45 uur de ether in om zendamateurs op andere continenten te ontmoeten. Vroeger gebeurde dat met morseseinen, maar nu zijn gewone gesprekken mogelijk.

In Haren de Krant van volgende week leest u waarom deze Harenaar van geen ophouden weet in de ether.