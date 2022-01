Hilda Bulthuis (Boomker Boeken) met pensioen

Door: Redactie

Boekhandel Boomker, sinds 1918 een begrip in Haren. Maar de trouwe medewerkster Hilda Bulthuis is inmiddels ook een begrip. Ze werkt al sinds 1970 bij Boomker. Op dinsdag 1 februari gaat zij met pensioen, na 52 jaar trouwe dienst bij één werkgever.

In 2020 werd haar al de ‘Gouden Speld’ uitgereikt als teken van waardering en een dienstverband van 50 jaar in het boekenvak.

Hoe het begon

Hilda’s vader werkte in 1970 bij een drukkerij in de stad en had connecties moet boekhandel Boomker in Haren. “Toen ik van school kwam vond hij dat ik maar eens een baantje moest zoeken”, zegt Hilda, die toen 14 jaar oud was. “Ik was wel eens bij Boomker geweest met mijn vader, als kind. Ik mocht dan een boekje uitzoeken. Ik heb gesolliciteerd bij de heer H.K. Boomker en werd aangenomen. Ik ben nooit meer weggegaan.” Hilda zegt bij de tijd te blijven in haar vak door haar ogen en oren open te houden en TV programma’s over boeken met bovengemiddelde belangstelling te bekijken. “Maar tegenwoordig helpt internet me enorm om de informatie te vinden die ik zoek.”

Wie nog één keer een boek bij Hilda wil afrekenen, kan dus het beste maandag of dinsdag de winkel bezoeken.