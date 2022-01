Hoe Cornee uit het dal opkrabbelde en nu zijn eigen expositie krijgt

Door: Redactie

Deze foto toont een zelfbewuste kunstenaar met twee van zijn recente werken. Echt? Schijn bedriegt, want de man op de foto heeft heel wat hindernissen te overwinnen. Zijn hele leven al kampt hij met pdd nos en een taalontwikkelingsstoornis. Er waren zelfs momenten dat hij niet meer wilde leven, maar met wilskracht wist hij die diepe depressie te boven te komen. Het gaat nu veel beter met Cornee Heerlien (25). En de schilderkunst speelt daarbij een grote rol.

Nog maar een paar jaar geleden stond Cornee met een mes in zijn handen om een eind aan zijn leven te maken. Maar iets weerhield hem. Nu hij in de Harense Hub woont gaat het een stuk beter met hem. Hij is gaan schilderen en krijgt binnenkort (14 februari) zijn eigen expositie. Locatie: Harense Hub, Dilgtweg 5b, voormalig kinderziekenhuis Beatrixoord.

Lees zijn verhaal in Haren de Krant die deze week wordt verspreid.