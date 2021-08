Hoe kan het Nesciopark alsnog snel internet krijgen?

Door: Redactie

Bewoners en ondernemers die onlangs kavels kochten op het Nesciopark in Haren waren stomverbaasd toen zij erachter kwamen dat zij zich anno 2021 moeten behelpen met traag internet uit de prehistorie. Er ligt namelijk géén glasvezel of coax-kabel van VodafoneZiggo voor snel internet. “KPN deed ons het aanbod van een koperdraad verbinding met 30 Mbit/sec voor onze honderd werkplekken. Dat hebben we maar niet serieus genomen, heel onverkwikkelijk allemaal”, zegt Jan Schut, directeur van softwarebedrijf New Nexus. Wat is hier aan de hand?

Historie

Het Nesciopark is een project van de (destijds) gemeente Haren. Reeds rond 2000 werd het plan opgevat om langs de A28 een hoogwaardig bedrijvenpark aan te leggen. Geen productiebedrijven, maar high-tech. Geen schoenendozen, maar woon-werk villa’s met veel Harens groen. De verkoop kwam echter niet van de grond. Pas in 2015 heeft de gemeente het gebied tussen de Molenbuurt en de snelweg bouwrijp gemaakt en sinds twee jaar worden er kavels verkocht. Twee grote bedrijfspanden aan de Warmoltslaan zijn inmiddels in gebruik genomen: New Nexus en Tandartsenpraktijk Haren. En enkele villa’s. Op het Nesciopark zullen straks maximaal 15 aansluitingen zijn: waarschijnlijk nooit rendabel te krijgen voor de kabelaars.

Schaduwkant

Aan het project zit een schaduwkant, zo is nu gebleken. Kopers van kavels kwamen er tot hun verbijstering namelijk achter dat er geen glasvezel ligt en dat VodafoneZiggo met haar snelle internet in dit gebied geen coaxkabels in de grond heeft liggen. Wie nu internet wil gebruiken zal het moeten doen met een koperdraad van KPN (aansluitkosten 700 euro), waar men niet veel mee kan beginnen (30 Megabit/sec). Ergens is dus iets vergeten tijdens het maken van de plannen. Door wie? Daarover later.



Gedupeerd

“Als mijn kinderen online les hebben loopt het al vast. En dan heb ik het nog niet over mijn partner die thuis werkt”, zegt één van de zwaar teleurgestelde bewoners. “Mijn kinderen werden gek toen ze hoorden dat ze niet konden gamen in ons nieuwe huis”, zegt Erik Berends, een andere bewoner. Een gemiddeld gezin heeft namelijk algauw 100 tot 500 Megabits per seconde nodig om digitaal normaal te kunnen functioneren, zegt KPN op haar website. Jan Schut van New Nexus: “Ik kreeg de indruk dat KPN en VodafoneZiggo geen zin hadden om voor de mensen op het Nesciopark iets te doen.”

De situatie

Rond 2015 heeft de gemeente Haren geprobeerd goede internetverbindingen in de grond te krijgen, maar oud-wethouder Mariska Sloot herinnert zich desgevraagd dat de aanbieders ‘veel te duur waren’. Ze weet nog dat de gemeente onder tijdsdruk kwam te staan en toen voorlopig akkoord ging met de aanleg van koperdraad, in de hoop dat het later met de glasvezel toch nog goed zou komen. Het dossier verhuisde in 2019 naar de gemeente Groningen. Kwam het goed? Nee. KPN heeft koperdraad aangelegd en VodafoneZiggo heeft een verdeelkast voor coax aan de Gorterlaan, maar die is niet aangesloten op het Nesciopark.



Trucs bedacht

Intussen ‘modderen’ de kopers van kostbare kavels verder. De tandartsenpraktijk maakt gebruik van een straalverbinding met een ICT-bedrijf langs de A28. Het bedrijf New Nexus (ICT) heeft zelf glasvezel laten aanleggen. Simone Guldenaar van Tijssen & Vos Vastgoed, die kavels voor de gemeente heeft verkocht, is verbaasd als zij deze verhalen hoort. Ze zegt niet te weten dat dit probleem speelt.

Oplossingen?

Er zijn twee sleutels naar de oplossing zo blijkt na onderzoek van deze krant.

1.VodafoneZiggo als redder

VodafoneZiggo zou kabels kunnen leggen en een ‘eindkast’ plaatsen op het Nesciopark, maar heeft besloten dat nog niet te doen omdat de kosten niet opwegen tegen de baten. De gemeente Groningen probeert wel te helpen en biedt aan sleuven te graven, zodat VodafoneZiggo er alleen de kabels nog in moet leggen.



2.Cloud Networks als redder

New Nexus heeft door bemiddeling van het Groningse bedrijf Cloud Networks een eigen glasvezelverbinding voor 1 Gigabit/sec laten aanleggen met een 1:1 verbinding met de backbone van Eurofiber. De kosten zijn veel lager dan VodafoneZiggo of KPN, zegt men. Navraag bij Remco Hofman van Cloud Networks leert dat dit bedrijf fungeert als aannemer en alle benodigde partijen goedkoop inhuurt om zijn klanten op maat te bedienen.

Coöperatie Internet Nesciopark?

Zou het niet verstandig zijn dat de mensen op het Nesciopark hun krachten bundelen en een coöperatie opzetten, waardoor zij het internet kunnen laten regelen door het genoemde Groningse bedrijf? Remco Hofman van Cloud Networks: “Dat zou een prima idee zijn. We hebben daar al ervaring mee op het bedrijventerrein Fivelpoort in Appingedam. Wij regelen het en sturen één nota naar de coöperatie, die de kosten dan onderling met elkaar regelt.”

Reactie Gerjan van der Laan, Vodafone/Ziggo

“Ziggo sluit normaalgesproken alle nieuwbouwwoningen in haar verzorgingsgebied aan. Dit proces verloopt meestal via de projectontwikkelaar. Vervolgens worden onze kabels tegelijk aangelegd met die van de nutsvoorzieningen, zoals elektra en water. Op het Nesciopark in Haren is voor een aantal mensen het gebruikelijke aanlegproces gevolgd en zijn deze woningen aangesloten op ons netwerk. Bij een aantal woningen/bedrijven is dit niet het geval en zijn deze niet aangesloten op ons netwerk. Wij zijn intern de situatie aan het onderzoeken en willen graag kijken naar een oplossing voor de bewoners en bedrijven op het Nesciopark in Haren. Hiervoor hebben wij meer informatie nodig en zullen wij onder andere contact opnemen met de gemeente Groningen.”