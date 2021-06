Hoe moet het verder met Torion?

Door: Redactie

Stichting Torion, die sinds tientallen jaren welzijnswerk in Haren levert, kan waarschijnlijk in de huidige vorm niet langer blijven bestaan. Haren de Krant zet de zaken op een rij, omdat op 1 januari a.s. de financiƫle garanties van de gemeente komen te vervallen.

Torion kreeg in aanloop naar de fusie van Haren en Groningen een zak geld mee, jaarlijks 3 ton, om te kunnen blijven functioneren onder de vlag van De Vlechter. Wethouder Inge Jongman van Groningen bevestigt dat deze afspraak in 2022 niet meer geldt. Er moet dus iets gebeuren met Torion en haar laatste vijf medewerkers. De onzekerheid hierover doet hen geen goed, maar ook de afnemers van welzijnstaken in het gebied Haren vragen zich af met wie ze straks te maken krijgen. De Vlechter weet ook nog niet welke kant het op zal gaan en kan geen commentaar geven op de situatie. Het ligt voor de hand dat Groningen de taken van Torion zal overhevelen stadse dienstverleners, zoals MJD.

