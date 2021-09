Honden plassen en poepen ook in het centrum van Haren: “Dat is smerig”

Door: Redactie

Ondernemers in het centrum van Haren vinden het maar een onfrisse gewoonte van hondenbezitters: hun dieren laten plassen en poepen op straat. Honden kun je niet temmen, hun baasjes wellicht wel. Maar wat kunnen zij eraan doen om het bandeloos plassen en poepen te voorkomen?

Foto: de honden op de foto hebben niet te maken met het gedrag van hondenbezitters in het dorp. Het betreft een archieffoto.

Poep in de lift

Waar gaat het om? Winkeliers plaatsen hun reclameborden op straat, maar ook sfeervolle lantaarns en windlichten, om het centrum een levendige uitstraling te geven. Passanten met honden staan het vervolgens toe dat hun hond (meestal een reu) de poot optilt bij een ‘Ervaar Haren-bord’ en de urine laat stromen. Ook zien zij hun lantaarns besmeurd en als men pech heeft kan men zijn eigen handen ruiken als de lantaarn of het bord aan het eind van de dag is binnengehaald. Als klap op de vuurpijl worden ook met regelmaat verse drollen aangetroffen voor winkelpuien of zomaar op het trottoir. Eerlijk is eerlijk, het zijn uitzonderingen. Maar wel vieze uitzonderingen. “Laatst troffen we een hondendrol aan in de lift van de parkeergarage”, zegt één van de winkeliers. Ook is geregeld te zien dat honden worden meegenomen naar winkels, waar ze tijdens het winkelen buiten worden vastgezet. Op zich natuurlijk helemaal geoorloofd, behalve als ze

Opruimplicht

“Dat is smerig”, zegt Marianne Suurmeijer uit Haren. Ze bezit twee honden en leidde de afgelopen jaren met succes het verzet tegen hondenbelasting. Ze is een liefhebber, maar ze vindt dat hondenbezitters zich wel aan een aantal regels moeten houden: “We hebben hier een aanlijn- en opruimplicht. Dat is heel duidelijk en daar moet je je aan houden. Als ik zie dat mensen hun hond laten poepen en het niet opruimen, dan zeg ik er wat van of ik bied ze een opruimzakje aan. Soms wordt er gejokt: dan zegt iemand dat ie de poep altijd opruimt, maar dan heb ik allang gezien dat de hond een eindje terug zat te poepen.” Volgens Suurmeijer zijn er in de coronaperiode weer veel honden impulsief aangeschaft. “Die mensen realiseren zich niet wat het hebben van een hond inhoudt en verdiepen zich waarschijnlijk niet in de regels van het uitlaten. Daar ligt ook een oorzaak van overlast, denk ik.”

Niet meenemen naar dorp

Naar het centrum kun je volgens Suurmeijer de hond beter niet meenemen: “Je doet de hond er geen plezier mee en je loopt de kans dat hij ergens tegenaan plast. Of een drol neerlegt. Als je dan toch je hond meeneemt: zorg dan dat je hem kort tevoren goed hebt uitgelaten, dan loop je minder risico. En neem zakjes mee.” Volgens Suurmeijer is er een causaal verband tussen slecht gedrag en de invoering van de hondenbelasting. Ze zegt: “Toen de hondenbelasting werd ingevoerd hoorde je mensen zeggen: ik betaal 130 euro per jaar, laat de gemeente er dan ook maar wat voor doen.” Overigens is de hondenbelasting inmiddels afgeschaft.

Oproep aan gemeente: zet boa’s in

Volgens Marianne Suurmeijer ligt er nog wel een taak voor de gemeente: “Zorg voor voldoende afvalbakken, zodat mensen de poep kunnen opruimen. En dan is er nog de handhaving. Laat boa’s eens nauwkeuriger letten op het gedrag van mensen die hun hond uitlaten. Ik ben vroeger wel eens gecontroleerd of ik zakjes bij me had. En zo niet: boete. Die jongens verdienen zichzelf vast wel terug. Laat ze dus ook in Haren daar eens op letten.”

Winkeliers in Haren hopen dat hondenbezitters ook weer wat beter gaan opletten. Daar zou publiciteit aan kunnen bijdragen.

Wat is uw mening? Hoe is het op te lossen? Reageer via de reactieknop.