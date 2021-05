Hoogbejaarde Harense zegt: “Ik wil wel in Haren kopen, maar het wordt mij lastig gemaakt door parkeerbeleid”

Door: Redactie

Een 85-jarige inwoner van Haren, die liever anoniem wil blijven, heeft in Haren de Krant de oproep gelezen om vooral in het eigen dorp te blijven kopen. “Daar sta ik helemaal achter, maar het wordt mij niet gemakkelijk gemaakt”, zegt ze.

“Ik zal toegeven, dat ik liever naar Zuidlaren rijd, want daar parkeer ik gratis en direct bij de winkel waar ik moet zijn. In Haren moet ik eerst allerlei dingen doen met die ingewikkelde parkeerautomaten. Laatst kreeg ik mijn pasje er niet meer uit. En je moet ook nog je kenteken onthouden, dat is ook al zo lastig. Het gaat me niet om het geld, maar om het gedoe. Als je oudere mensen in je dorp wilt laten winkelen, zul je het parkeren toch gemakkelijker moeten maken.”

De dame vindt het een nare constatering, want haar (inmiddels overleden) echtgenoot was vroeger zelf ondernemer in het centrum van Haren. Ze denkt met weemoed terug aan de tijd, dat je aan de Rijksstraatweg gewoon je auto even kon parkeren voor de winkels. “Laatst kreeg ik een bekeuring van een jonge vent.Ik heb hem gezegd: je doet je plicht, maar als het zo doorgaat hebben we in Haren straks geen winkel meer over. Nou, dat is pas gezellig.”

Deze hartenkreet staat natuurlijk niet op zichzelf en je kon deze geluiden twintig jaar geleden al horen. Ondernemers in Haren knokken al die tijd al tegen het ‘gedoe’ van betaald parkeren. Zij vinden dat het een drempel opwerpt voor mensen die ontspannen willen kopen in Haren. De gemeente heeft betaald parkeren in 2000 ingevoerd om langparkeerders te weren. Later werd het parkeren een melkkoe, waar jaarlijks bijna 300.000 euro mee viel binnen te harken. Haren wilde die inkomsten niet missen. Intussen hoort Haren bij de stad en dat zal niet leiden tot nieuw parkeerbeleid. Het gemeentebestuur is groen en wil autoverkeer ontmoedigen. Ook in Haren. Tot verdriet van de lokale middenstand.