Hortus Haren: Een geschiedenis van mensen, tuin en organisatie te boek gesteld

‘Hortus Haren’ bestaat inmiddels honderd jaar. Hoewel geen traditionele Hortus botanicus meer, heeft deze nog wel een speciale functie voor plantenstudie. De geschiedenis van de Hortus botanicus van de Groninger universiteit is veel langer: die begon al ruim 450 jaar eerder in Groningen.

De relatief korte periode van de hortus in Haren kent een bewogen historie. Bij het doornemen van bronnen en het schrijven van die geschiedenis kwamen beide auteurs tot de conclusie: “De Hortus botanicus te Haren is als heel bijzondere ecologische tuin opgezet, maar tegelijk mag het een wonder heten dat Hortus Haren nog bestaat. Er waren duizelingwekkende hoogte- en dieptepunten. Zo waren er grote evenementen met honderdduizenden bezoekers, maar niet lang daarna volgde een faillissement, waarna de Hortus als een Phoenix uit de as herrees.” Vandaag de dag is de Hortus in rustige vaarwater beland en dankzij talrijke vrijwilligers praktisch het gehele jaar door geopend voor het publiek. De beide auteurs beschrijven ook de geschiedenis van de Vriendenvereniging van de Hortus ‘Henricus Munting’.

Het eerste exemplaar zou in juli worden gepresenteerd, maar de coronapandemie stak daar een stokje voor. Het is nog wel de bedoeling om aan het verschijnen van deze uitgave later dit jaar een officieel tintje te geven tijdens een bijeenkomst van de Vereniging Vrienden van de Hortus ‘Henricus Munting’. Vanaf heden ligt het boek voor € 23,50 te koop bij de Hortuswinkel aan de Kerklaan 34 in Haren en bij Boomker Boeken aan het Raadhuisplein 7 te Haren.

Het boek is verschenen in de Harener Historische Reeks, een uitgave van de Harener Historische Commissie. ISBN 978-90-6148-004.4. Blijham, drs. G. en dr. Albert Buursma, Hortus Haren. Een geschiedenis van mensen, tuin en organisatie (Haren, 2021) 144 pp. € 23,50.

De auteur komt aan het woord in De Tafel van Haren, de talkshow van Haren de Krant en OOG RTV, die rond 11 augustus is te beluisteren op Spotify (ook als u geen account hebt).