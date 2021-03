Door: Redactie

Zaterdagavond rukte de brandweer uit naar de Emmalaan in Haren. In een schoorsteen ontwikkelde zich vuur. Tijdens de inzet is de Emmalaan enige tijd afgesloten.

Foto boven: Ruben Huisman 112 Groningen/Haren de Krant

Foto onder: Thijs Huisman 112 Groningen/Haren de Krant