Huis van de Sport gaat webinars organiseren voor sportverenigingen in Coronastress

Nieuws:

Door: Redactie

De sportsector wordt zwaar getroffen door de coronacrisis. Huis voor de Sport Groningen en de gemeente Groningen hebben daarom de handen ineen geslagen om sportclubs, met een serie webinars in maart en april, te ondersteunen om zo door de zware periode heen te komen.

Nu de binnensport op slot zit, er niet of nauwelijks samen gesport mag worden, de competities al tijden stil liggen en de kantines gesloten zijn, wordt de sport meer dan ooit gemist. Ondertussen zijn de uitdagingen voor bestuurders en sportieve ondernemers enorm. Veel inkomsten vallen weg, compensatieregelingen blijken ingewikkeld, leden beginnen op te zeggen. Het saamhorigheidsgevoel dat normaal de kracht van de sportclub is, dreigt af te brokkelen. Met de lente in zicht is het op termijn hopen op versoepelingen, maar ondertussen ligt er een grote uitdaging in het hier en nu.

Ook na coronacrisis vitale sportclubs

In een viertal webinars, in de periode van 30 maart tot en met 19 april, komen experts aan het woord die kennis en voorbeelden zullen delen waar sportclubs weer mee aan de slag kunnen. Daarnaast is er ook ruimte voor onderlinge inspiratie, want er zijn veel Groningse clubs die wendbaarheid en creativiteit hebben getoond in de afgelopen periode. Streven is dat er ook na de coronacrisis vitale sportclubs zijn, die mensen in beweging brengen en de sociale binding mogelijk maken die nu zo node gemist wordt.

Thema’s

De volgende thema’s komen aan bod tijdens de webinars:

– Financiële regelingen coronacrisis (30 maart)

– Ledenbinding en clubgevoel in een (gedeeltelijke) lockdown (7 april) – Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) (15 april)

– Op weg naar de inclusieve sportclub (19 april)

Meer informatie/aanmelden

Meer informatie over de webinars is te vinden op www.hvdsg.nl. Sportclubs en andere geïnteresseerden kunnen zich hier tevens aanmelden om deel te nemen.