Humanitas gaat leegte Torion deels vullen

Nieuws:

Door: Redactie

Welzijnsstichting Torion doet op 31 december het licht aan de Kerklaan 5 uit. Daarmee eindigt officieel het welzijnswerk in Haren. Zie ook bericht elders op deze homepage. De grote vraag is: wat nu? Wie gaat de leegte vullen? En waar gaan de vrijwilligers naartoe?

Navraag bij de gemeente Groningen, waar wethouder Inge Jongman dit dossier behandelt, levert de volgende verklaring op: “Stichting Torion heeft besloten om haar activiteiten te beëindigen per 1 januari 2022. De vrijwilligers en medewerkers van Stichting Torion zijn hierover maandag 29 november geïnformeerd door de directeur van Torion. In gezamenlijkheid met de gemeente Groningen, is gezocht naar overnemende partijen. Deze zijn gevonden in onder andere Humanitas. Ook vanaf 2022 worden de verschillende activiteiten die Torion uitvoerde gecontinueerd. De gemeente Groningen hecht veel waarde aan het voortzetten van de activiteiten die Torion verzorgde en blijft de volgende activiteiten ondersteunen, zoals de mantelzorgondersteuning, vluchtelingenwerk, steunpunt vrijwilligers, de thuisadministratie, de telefooncirkels en maatjeswerk. De vele vrijwilligerszijn welkom bij de overnemende partijen. Over hoe de overname van de vrijwilligers er precies uit gaat zien, worden nog gesprekken gevoerd met Humanitas en de WIJ Groningen.”