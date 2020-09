Ideeën Groene Parel kunnen nu worden ondersteund

Nieuws:

Door: Redactie

Er zijn 89 ideeën geplaatst op stemvan.groningen.nl. Het gaat om inwoners van de voormalige gemeente Haren, die ideeën hebben ingediend die mogelijk met geld van de gemeente uitgevoerd kunnen worden. Haren de Krant bracht twee ideeën in.

Vanaf 28 september is de STEUN-fase ingegaan. Deze duurt tot en met 11 oktober. Alle inwoners kunnen de ingediende ideeën in die periode steunen. Zonder steun gaat het idee niet door naar de volgende fase, waarin wordt onderzocht of een idee haalbaar is. Hieronder geven we een aantal tips om zoveel mogelijk steun te verzamelen.

U kunt ideeën lezen en steunen op https://stemvan.groningen.nl