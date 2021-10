Ietje Jacobs-Setz nu definitief gekozen als lijsttrekker

Door: Redactie

De Harense Ietje Jacobs-Setz (50) is nu ook door de ALV van de VVD afdeling Groningen gekozen tot lijsttrekker van de VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

Jacobs is sinds 2018 raadslid en fractievoorzitter van de VVD in Groningen. Die functie vervulde ze eerder al in de Gemeente Haren. Ze typeert haar motivatie en ambities als volgt: “De gemeente Groningen is te mooi om die te laten besturen zonder liberaal geluid.” Ze wil de VVD-fractie laten groeien en ziet dan waarschijnlijk deelname aan het College voor haar partij wel zitten. In de afgelopen raadsperiode heeft zij zich ingezet voor een aantal mobiliteitsvraagstukken.

Als het gaat om Harense thema’s heeft zij over de toekomst van De Biotoop gezegd dat ze daar op termijn wel woningbouw ziet zitten, maar dan wel ruime woningen op ruime groene kavels.

Harense inbreng

In de gemeenteraad van Groningen wordt Haren naast Jacobs vertegenwoordigd door Hans Sietsma (GL) en Sander Claassen (d66).