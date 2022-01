In mei begint nieuwbouw Peter Petersenschool

Door: Redactie

Het project had een lange aanloop: de nieuwbouw van de Jenaplanschool in Haren, ook bekend als Peter Petersenschool (PPS). Deze is nodig wegens het groeiend aantal leerlingen. De aanloop was lang, omdat de school staat op een broeierige locatie aan de Rummerinkhof. De discussie over de verkeersdrukte laaide in 2018 hoog op door het plan om de nieuwe Brinkschool (bijna 500 leerlingen) daarnaartoe te verplaatsen. De PPS werd in die debatten betrokken en deed eraan mee.

Raad aan zet

Het college van B&W stelt voor in mei 2022 te starten met werkzaamheden voor de nieuwbouw van de Peter Petersenschool. Daarvoor vraagt het college een krediet aan bij de raad van 2.399.000 euro. Als de raad instemt en alles volgens planning verloopt is de nieuwbouw begin 2023 klaar. Wethouder onderwijshuisvesting Carine Bloemhoff is enthousiast: “Via het scholenplan Gro-Up investeert de gemeente de komende jaren miljoenen in onderwijshuisvesting, onder andere in Haren. Met de nieuwbouw krijgt de Peter Petersenschool een prachtig nieuw onderkomen. Een fijn, aantrekkelijk en gezond schoolgebouw zorgt voor een prettige werk- en leeromgeving voor kinderen en leerkrachten.”

Wat gebeurt er?

Het bestaande Visio gebouw wordt gesloopt, daarvoor in de plaats een komt een nieuw gebouw. De zogeheten “torteltuin” wordt verplaatst en het schoolplein heringericht. Een deel van de leerlingen krijgt tijdens de bouw tijdelijke huisvesting in het naastgelegen Zernike college. De Peter Petersenschool krijgt vier extra lokalen en een nieuwe speelzaal rond een groot centraal leerplein. Het gebouw is ontworpen door KAW Architecten in samenspel met adviesbureau BCN. Naast de uitbreiding heeft de Peter Petersenschool zelf besloten om het huidige gebouw ook grondig onder handen te nemen. Het twintig jaar oude gebouw voldoet op een aantal punten niet meer aan de eisen die aan modern schoolgebouw gesteld worden. Zo wordt er met eigen geld fors verbouwd om een aantal verbeteringen te realiseren.

foto: Impressie van de nieuwe school