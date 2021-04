In memoriam: clubicoon van vv Glimmen, Bertus Mulder

Door: Redactie

Bertus Mulder uit Glimmen is op 79-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van Corona. Mulder mag met recht een clubicoon van vv Glimmen worden genoemd.

Hij was al betrokken bij de oprichting van deze vereniging in 1967 (in Café Sijtsma) en bleef tot zijn laatste dag een rol van betekenis spelen. Hij was Padre Familias van de club, beheerder van het clubgebouw en barman tegelijk. Het clubgebouw was zijn domein, waar hij vele jaren samen met zijn vrouw Hilly de leiding had. Hij vormde een stabiele basis voor de vv Glimmen, die begon op een veldje in Appélbergen en op sportpark De Groenenberg groeide en nog steeds floreert. Mulder is bestuurslid geweest en altijd vrijwilliger gebleven. Het huidige bestuur noemt hem ‘het gezicht van de club’. Bertus Mulder werd besmet met het coronavirus en ernstig ziek. Hij overleed in het ziekenhuis op 2 april. Rond de velden van deze club zal nog lang over hem worden gepraat.

De uitvaart van Bertus Mulder vond vandaag, 13 april, in besloten kring plaats.