Indrukwekkend eerbetoon vv Gorecht aan overleden clubicoon Harry Hoeksema

Door: Redactie

Harry Hoeksema (71), vorige week plotseling overleden, was geliefd bij leden en fans van vv Gorecht. Dat bleek vandaag rond 17.00 uur toen enkele honderden mensen zich op gepaste afstand (1,5 m) verzamelden rond het hoofdveld van de club aan de Scharlakenlaan om Hoeksema de laatste eer te bewijzen.

De hemel kleurde loodgrijs en huilde dikke regendruppels toen de rouwauto om 16.45 uur stilhield bij de hoekvlag. De regen kon de fakkels bij ‘Harry’s Hoek’ niet doven, symboliek, terwijl spelers van de eerste selectie hun schouders onder de kist duwden om hun loyale begeleider letterlijk op handen gedragen naar de middenstip te brengen, waarbij Jürgen Hazewinkel, één van de ceremoniemeesters namens de club, voorop liep. Het publiek was eerbiedig stil en uit de luidsprekers klonk het trotse clublied van vv Gorecht, waar Harry Hoeksema meer dan 50 jaar lid van was. Eenmaal op de stip werd de kist toegedekt met de clubvlag, die zich beschermend over het blanke hout spreidde als om hem te beschutten tegen de gure wind. In de dug-out zaten familie en andere nabestaanden van Harry Hoeksema. Maar eigenlijk leek het of alle aanwezigen met een Gorecht-hart zich vandaag een beetje nabestaande voelden. Voorzitter Mariska Sloot citeerde één van hen, die had gezegd dat Harry Hoeksema ‘vv Gorecht ademde’. Later volgden nog enkele toespraken waarin de diepe band tussen de overleden Harenaar en de club in alle toonaarden werd benadrukt. Het ritueel werd afgesloten met het wegrijden van de rouwauto over de atletiekbaan, waar zich langs weerszijden ondanks de kou toch een warme erehaag vormde. Tekst gaat verder onder de foto.

Zo gaat dat in een dorp

Zo worden mensen in een dorp uitgezwaaid, die vele, vele jaren hun club hebben gediend. Ook in Haren was Harry Hoeksema een bekende verschijning. Doorlopend groette hij mensen, omdat hij nu eenmaal bekend was (hé moi). Bij Bakkerij Bart kon je hem menig ochtend rond 8.30 uur al zien zitten naast zijn scootmobiel met een kop koffie en een ontbijt, starend en zwaaiend naar de passanten van dat vroege uur. Ook bij Total Winterwerp was hij stamgast over een periode van tientallen jaren. Medewerkers waren er vandaag allemaal om ‘hun Harry’ een laatste groet te brengen.

Gorechtman

Harry Hoeksema was speler, leider en begeleider bij vv Gorecht en vooral fan. Hij had zijn eigen skybox achter het doel, waar vandaag fakkels brandden bij zijn spandoek. Hij wilde vroeger een loopbaan in de sport, gaf ook als stagiair les op Harense scholen, maar haalde de eindstreep van de ALO net niet. Daarna had hij een carrière bij de Gasunie in een administratieve functie, later was hij ook nog even conciërge bij OBS de Linde. Maar verreweg de meeste mensen herinneren zich Hoeksema als ‘Gorechtman’.

Via de website van de club konden mensen de ceremonie online volgen (en nu nog terugkijken https://www.facebook.com/groups/vvgorecht/). Vanavond is er een crematieplechtigheid in besloten kring.