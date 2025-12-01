Ingezonden artikel: Met minder water een groene tuin

Door: Sales

Zomers worden droger en de tuin heeft steeds vaker dorst. Planten hangen slap, het gras wordt geel en zonder water is het binnen een paar dagen gedaan met dat frisse groen. Veel mensen grijpen dan automatisch naar de tuinslang, maar dat is eigenlijk zonde van het kraanwater. Zeker als je bedenkt dat er genoeg slimme en duurzame manieren zijn om je tuin van water te voorzien. Met een paar kleine aanpassingen blijft je tuin ook in droge periodes gezond en hoef je je geen zorgen te maken over torenhoge waterrekeningen of verspilling. Het begint allemaal met de juiste keuzes in je tuin, van de bodem tot het water dat je gebruikt.

Slim starten met graszoden

Een goed gazon begint met de juiste basis. Kies je voor stevige graszoden, dan blijft het gras langer groen zonder dat je er elke dag met een gieter naast hoeft te staan. Goede zoden sluiten mooi aan, wortelen snel en houden vocht beter vast. Daardoor droogt je gazon minder snel uit, ook als het even niet regent.

Let op de ondergrond van je graszoden

Wat onder het gras ligt, telt net zo hard mee. De juiste ondergrond graszoden zorgt ervoor dat water niet meteen wegzakt of juist blijft staan. Meng je compost of andere organische stoffen door de bodem, dan wordt die luchtiger en kan hij beter vocht vasthouden. Zo geef je het gras een goede start en hoef je minder vaak te sproeien.

Regenwater opvangen? Makkelijk met een regenton

Een regenton is zo geplaatst en scheelt je honderden liters kraanwater per jaar. Sluit ‘m aan op een regenpijp en je hebt altijd gratis water bij de hand voor droge dagen. Gieters vullen gaat makkelijk via het kraantje onderaan. Zet de ton op een verhoging en gebruik een goed deksel, dan blijft het water schoon én heb je geen last van muggen.

Water geven op het juiste moment

Planten kun je het beste vroeg in de ochtend water geven. Dan verdampt er minder en komt het water echt bij de wortels. Geef liever één keer per week een flinke plens dan elke dag een beetje. Zo groeien de wortels dieper en zijn planten beter bestand tegen droogte. Ook je gazon redt het prima met eens per week een stevige sproeibeurt. Een regenmeter helpt om te zien wanneer het echt nodig is.

Bedek je bodem

Kale grond droogt razendsnel uit. Bedek de bodem daarom met boomschors, houtsnippers of bodembedekkende planten. Dat houdt de grond koeler en voorkomt dat het water meteen verdampt. Als bonus heb je ook minder last van onkruid.

Laat regenwater niet het riool in verdwijnen

Veel regenwater verdwijnt onnodig in het riool. Door je regenpijp af te koppelen, blijft dat water in je tuin. Je kunt het laten wegzakken in een wadi of een infiltratiekrat, of opslaan in een ton. Dat helpt niet alleen tijdens droge periodes, maar ook bij hoosbuien. Het riool raakt minder snel overbelast en je tuin profiteert van het extra vocht.