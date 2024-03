Ingezonden artikel: Voor welk soort internetgebruik komt glasvezel internet van pas?

Door: Sales

Glasvezel internet is de nieuwste ontwikkeling op het gebied van internetverbindingen. De uitrol van het netwerk is nog aan de gang, maar veel Nederlanders kunnen al een glasvezel abonnement afsluiten. Maar waarom zou je dat doen, oftewel: voor welk soort internetgebruik komt glasvezel internet van pas?

Streaming van media

Als je veel aan streaming van media doet, kan kiezen voor glasvezel internet een goede beslissing zijn. Glasvezelinternet is namelijk een uitstekende verbinding voor het streamen van media vanwege het vermogen om grote hoeveelheden gegevens snel over te brengen. Dus als je houdt van films, tv-programma’s, live sportevenementen kijken of het luisteren naar muziek via streaming, biedet glasvezel internet bied je een verbinding zonder vertragingen of buffering. Zeker met de groeiende populariteit content in hoge 4K-definitie is een snelle en stabiele internetverbinding essentieel om te kunnen genieten van een optimale kijkervaring. Piekuren of het aantal apparaten dat verbonden is met het netwerk zijn vanwege de bandbreedte bij glasvezel internet doorgaans geen storende factor.

Online gaming

Voor gamers is een betrouwbare internetverbinding al helemaal cruciaal, zeker bij online gaming waarbij lage latentie en snelle reactietijden essentieel zijn voor een soepele gameplay. Als je internetverbinding dit onvoldoende faciliteert, kan de game-ervaring behoorlijk frustrerend zijn. Glasvezel internet biedt daarentegen de ideale oplossing dankzij zijn hoge snelheden en lage latentie. Het levert voor gamers die een multiplayer game spelen zelfs een competitief voordeel op ten opzichte van spelers met een minder hoogwaardige internetverbinding. Met glasvezel internet kun je als gamer genieten van online gamen zonder vertragingen, haperingen of verbindingsproblemen, zelfs tijdens piekuren. De symmetrische uploadsnelheid van glasvezel internet maakt het daarnaast gemakkelijk om gameplay-video’s te streamen, zelf live te streamen of online te communiceren met teamgenoten en medespelers.

Videoconferenties

Met de opkomst van hybride werken of thuiswerken en de toename van het aantal virtuele vergaderingen is een betrouwbare internetverbinding cruciaal geworden om effectief te kunnen communiceren voor werkdoeleinden. Je wilt een soepele verbinding zonder vertragingen en haperingen, zodat je een soepel gesprek met elkaar kunt voeren. Glasvezelinternet biedt een vloeiende en probleemloze ervaring tijdens videovergaderingen plus heldere audio en video. Ook voor het volgen van webinars en het geven of bekijken van virtuele presentaties biedt het een soepele ervaring. Op deze manier je moeiteloos samenwerken, ook omdat de hoge uploadsnelheid van glasvezel internet het gemakkelijk maakt om grote bestanden te delen, schermdeling te gebruiken en multimedia-inhoud te presenteren tijdens videoconferenties.

Cloudopslag

Maak je veel gebruik van cloudopslag, voor het werk of voor priv├ędoeleinden? Dan is het belangrijk dat je zowel snel kunt uploaden als downloaden. Bij iedere andere soort internetverbinding heb je te maken met een uploadsnelheid die lager ligt dan de downloadsnelheid, maar bij glasvezel internet liggen deze snelheden gelijk. Zo kun je moeiteloos back-ups maken van belangrijke bestanden en toegang krijgen tot je gegevens vanaf elk apparaat dat gebruikmaakt van deze internetverbinding. Thuis is dit erg prettig, zeker ook bij hybride werken, maar ook voor bedrijven is dit een welkome oplossing om het werken in de cloud soepeler te laten verlopen.

Vallen bovenstaande zaken binnen jouw gewenste internetgebruik, dan heb je zeker voordeel van een glasvezel abonnement. Weet je niet of jij al aangesloten bent op het glasvezel netwerk? Voer op een website zoals Breedbandwinkel je postcode in, en je weet het snel zat!