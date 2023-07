Ingezonden artikel: Waarom je zou moeten kiezen voor designverlichting van Nederlandse bodem

Door: Sales

Verlichting is een heel belangrijk onderdeel van je woning. Het kan een interieur maken of breken. Het is daarom niet gek dat steeds meer mensen investeren in stijlvolle designverlichting. Daarnaast valt het op dat de keuze regelmatig valt op een Nederlands designmerk. Dit brengt namelijk nog meer voordelen met zich mee.

Wat verstaan we onder designverlichting?

Het begrip designverlichting is eigenlijk vrij breed. Alle lampen die worden ontworpen door een designer of designbedrijf, kunnen het label designverlichting dragen. Een belangrijk kenmerk van designverlichting is dat er extra veel aandacht wordt besteed aan de vormgeving en het materiaalgebruik. Het resultaat is een stuk verfijnder dan een standaard lamp. De stijl kan uiteenlopen van tijdloos en ingetogen tot een creatieve blikvanger.

Steunen van Nederlandse designmerken

Door designverlichting van Nederlandse bodem aan te schaffen, steun je een Nederlands designmerk. Dat is natuurlijk altijd leuk! Je helpt de Nederlandse designindustrie goed op weg zodat ze hun creativiteit kunnen blijven delen met de wereld. Ben je nog niet zo thuis in de Nederlandse designmerken? Bezoek dan eens een showroom of ga online op zoek naar merken die je aanspreken. Een goed voorbeeld is het merk By-Boo. Een By Boo lamp is eigentijds, trendy en een echte eyecatcher voor in je interieur. Het is zeker de moeite waard om je te verdiepen in hun assortiment.

Unieke toevoeging aan het interieur

Voor welk Nederlands designmerk je ook kiest, je haalt hoe dan ook een uniek item in huis. Met designverlichting geef je het interieur een geweldige twist. Het maakt je woonkamer, eetkamer, slaapkamer en zelfs de hal een stuk interessanter. In veel gevallen dient verlichting als finishing touch van een ruimte. Wanneer er niet voldoende aandacht aan wordt besteed, kan de rest van de inrichting ook niet optimaal tot z’n recht komen.

Optimale sfeer en allure

Bij designverlichting wordt er goed nagedacht over het ontwerp zelf, maar ook over de verspreiding van het licht. Bij sommige lampenkappen ontstaat er bijvoorbeeld een speels motief aan licht op de muren, terwijl een andere designlamp een ruimte juist gelijkmatig kan verlichten. Het zorgt hoe dan ook voor meer sfeer en allure in huis.

Kwaliteit en duurzaamheid

Goede designverlichting is van hoogwaardige kwaliteit. De materialen worden zorgvuldig gekozen en alle details worden netjes afgewerkt. Hierdoor geniet je van een prachtig resultaat en tegelijkertijd van een lange levensduur. Een kwalitatieve designlamp is daarom een duurzame investering voor de lange termijn.