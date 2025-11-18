Ingezonden artikel: Zakelijke mobiliteit voor Haren ondernemers

Door: Sales

Zakelijke mobiliteit voor Haren ondernemers

Haren telt steeds meer zelfstandige ondernemers en lokale bedrijven. Van het autopoetsbedrijf tot het familiebedrijf dat al generaties lang in ons dorp zit. Wat al die ondernemers gemeen hebben? Ze rijden veel. Klanten bezoeken, naar de groothandel, afspraken in de stad. En die zakelijke kilometers stapelen zich op.

Steeds meer ondernemers stappen over op zakelijk leasen. Logisch eigenlijk. Je rijdt een nette auto, hebt vaste maandlasten en geen verrassingen. Geen zorgen over grote reparaties of plotselinge uitgaven. Voor veel ZZP’ers en kleine bedrijven in Haren werkt dat prima.

Waarom leasen aantrekkelijk is

Koop je een auto, dan leg je in één keer een flinke investering neer. Geld dat je misschien liever in je bedrijf steekt. Bij lease betaal je per maand. Dat maakt budgetteren makkelijker.

En nog iets: de fiscale voordelen. Die zijn niet misselijk. Je kunt de leasekosten vaak volledig aftrekken van de winst. Scheelt je belasting. Je accountant kan je daar meer over vertellen, want de regels veranderen nogal eens.

Verder zit onderhoud vaak bij de lease inbegrepen. APK, banden, zelfs af en toe een vervangauto. Dat scheelt zorgen. Je belt, ze regelen het. Zo simpel is het meestal.

De juiste auto kiezen

Wat voor auto past bij jouw bedrijf? Een loodgieter heeft andere wensen dan een accountant. Rijd je veel kilometers per dag? Dan wil je comfort en een zuinige motor. Bezoek je klanten? Dan moet je auto representatief zijn.

Neem nou een Audi A5 zakelijk leasen. Zo’n auto maakt indruk bij een klant. Ruim genoeg voor materialen, maar wel zakelijk. Voor veel ondernemers de perfecte middenweg tussen praktisch en professioneel.

Maar misschien heb je helemaal geen grote auto nodig. Blijf je vooral in de regio Groningen? Dan volstaat een compacte wagen. Rijd je wel heel veel? Let dan op de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik. Kleine verschillen per kilometer tellen flink op over een jaar.

Waar je op moet letten

Kilométrage is belangrijk. Schat je kilometers niet te laag in. Rijd je méér dan afgesproken, dan betaal je fors bij. Liever iets ruimer inschatten.

Ook de contractduur maakt uit. Drie jaar is standaard. Maar misschien wil je juist korter of langer. Hangt af van je situatie. Groeit je bedrijf hard? Dan misschien een kortere periode zodat je flexibel blijft.

Starten met lease

Auto leasen zakelijk is niet ingewikkeld. De meeste leasemaatschappijen helpen je snel op weg. Je vult online wat gegevens in, krijgt een aanbod en binnen een paar weken rijd je rond.

Vergelijk wel rustig verschillende aanbieders. De prijzen lopen echt behoorlijk uiteen. Kijk naar het maandbedrag én wat er allemaal bij inbegrepen is. Onderhoud, verzekering, wegenbelasting – dat scheelt flink. Sommige pakketten zijn compleet, bij andere betaal je zelf veel extra.

Voor ondernemers in Haren die zakelijk veel onderweg zijn, biedt lease een slimme oplossing. Je rijdt representatief, hebt overzicht over je kosten en kunt je focussen op waar het echt om draait: je bedrijf runnen. En dat is waar het uiteindelijk allemaal om gaat.