Nieuw initiatief in Haren “Knutselen wordt een feestje”

Knutselen is goed voor de ontwikkeling van een kind, maar vooral ook leuk en gezellig. Dat is de diepe overtuiging van Leonie Bloemink (33) uit Haren. Ze begon deze week met haar webwinkel ‘De Groene Knutselbox’. Ouders kunnen er knutselpakketjes bestellen, die slim zijn samengesteld met duurzame materialen (recyclen) en bijna zonder afval. “Dankzij de handleiding is het resultaat altijd goed”, zegt Leonie. Ze vergelijkt haar webwinkel wel eens met het concept van ‘Hello Fresh’, maar dan op het gebied van knutselen in plaats van koken. Tekst gaat verder onder foto.

Duurzaam

Ze heeft al meer dan tien jaar ervaring als pedagogisch medewerker in de kinderopvang en daar deed zij haar ideeën op. “Ik zie dat kinderen het leuk vinden om te knutselen, zolang ze maar kunnen werken met goede voorbeelden en het juiste materiaal”, zegt ze. “Ouders vinden het ook fijn als hun kind uren aan de tafel doorbrengt en creatief bezig is. Ik help ze een handje met knutselpakketten waar precies in zit wat nodig is. Dus geen overtollig afval en bovendien zijn veel verpakkingen recyclebaar. Dat verhaal kunnen ouders ook aan hun kinderen vertellen.”



Uitgetest

Leonie heeft maanden gewerkt aan haar concept, dat ze in familiekring uitvoerig heeft getest. Ze zegt: “Mijn neefjes en nichtjes werden uitgedaagd door de pakketten en gingen ijverig aan de slag, urenlang waren ze bezig met zandkunst, borduren of plakken. Ik merkte dat ze het leuk vinden als ze naar een bepaald resultaat toe kunnen werken. En er is altijd genoeg materiaal om het ook echt af te maken. Ik heb er ook mijn eigen kinderen mee laten werken en zo kon ik de pakketten en handleidingen steeds iets verbeteren.” Intussen ontwikkelde ze haar website en boorde zij inkoopkanalen aan. “Ik ben een kritische inkoper en stel hoge eisen aan de kwaliteit. Ook wilde ik garanties dat de materialen niet schadelijk zijn voor kind en milieu”, zegt ze.



Niet gamen, maar…

Deze maand heeft zij dan eindelijk de virtuele deur van haar webwinkel geopend. “Heel spannend”, zegt ze. “Ik heb er al zo lang naartoe geleefd, dat ik niets liever wil dan de eerste pakketten gaan bezorgen bij mijn klanten.” In de regio Haren is het bezorgen tijdelijk gratis. Wat Leonie betreft is het nu tijd voor ‘knutselen 2.0’, waarbij ouders het zich een beetje gemakkelijker kunnen maken, doordat ze niet meer tassen vol spullen moeten kopen, die grotendeels toch weer in de afvalbak belanden. “Maar nóg belangrijker is dat kinderen het knutselen zo leuk gaan vinden, dat ze tijdens regenachtige dagen niet alleen maar gamen, maar ook creatieve dingen willen maken.” Meer informatie: www.degroeneknutselbox.nl

foto: Leonie met een knutselpakket. “Als een cadeautje bij je thuisbezorgd”.