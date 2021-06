Inloopdag Peter Petersenschool Haren 21 juni

Door: Redactie

Geïnteresseerde ouders weer van harte welkom om de Peter Petersenschool te bezoeken. Met inachtneming van alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen kunnen ouders op afspraak een vrijblijvende rondleiding krijgen door de school. Op maandag 21 juni organiseert men daarom een inloopdag voor belangstellende ouders.

‘s Middags van 15.30 tot 18.00 uur en ‘s avonds van 19.00 tot 20.30 uur zijn directie en stamgroepleiders aanwezig om ouders rond te leiden en te informeren over het jenaplanonderwijs op de Peter Petersenschool. De Peter Petersenschool in Haren is een jenaplanbasisschool en is de afgelopen jaren flink is gegroeid. Naast veel kinderen uit de nieuwe wijk achter de school, is er ook een groeiende belangstelling van ouders uit de regio rondom Haren. Komend jaar gaat de PPS daarom uitbreiden met nieuwbouw, waardoor er weer ruimte is voor nieuwe kinderen in alle stamgroepen.

De afgelopen maanden was het door alle beperkingen niet mogelijk om fysiek de school te bezoeken. Een school kiezen voor je kind is voor veel jonge ouders een ingewikkeld proces, waarbij een bezoekje om de sfeer te proeven eigenlijk niet mag ontbreken.

Meer informatie over deze inloopdag is te vinden op de website van de school: www.jenaplanschool.nl/pps

Bellen kan ook, het telefoonnummer van de school is: 050-5350566