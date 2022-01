Inloopspreekuur Humanitas als opvolger van Torion in Haren: iedere woensdag vanaf 12 januari

Nieuws:

Door: Redactie

Torion is opgeheven en de meeste dienstverlening wordt voortgezet door Humanitas Groningen. Piet Mulder van deze organisatie vindt het een prachtige uitdaging om in de voetsporen van Torion te treden. Humanitas Groningen kent het klappen van de zweep met zijn kleine 3000 vrijwilligers en 25 beroepskrachten.

Het is nu van belang dat mensen Humanitas weten te vinden. Daarom is er iedere woensdag van 14.00-15.30 uur een inloop spreekuur in de Forum Bibliotheek in ’t Clockhuys te Haren. “Op 12 januari voor het eerst in de nieuwe situatie, daarom zitten we met extra mankracht klaar en ik ben er ook om vragen te beantwoorden.”

Het spreekuur is bedoeld voor mensen een steuntje in de rug kunnen gebruiken (hulpvraag), maar ook voor mensen die overwegen om vrijwilliger te worden. “Allen zijn welkom”, zegt Mulder. Hij zegt er direct bij dat een paar taken van Torion niet door Humanitas zijn overgenomen, zoals de maaltijdvoorziening en de PlusBus. “Maar als mensen daarvoor komen kunnen we ze verwijzen.”

Spreekuur Humanitas

Locatie: Forum Bibliotheek Haren

Wekelijks: woensdag 14.00-15.30 uur

Bellen naar Humanitas kan van maandag t/m vrijdag 9.00-17.00: 050 – 312 6000