Interview bij Boomker op 22 oktober

Chaja Polak (1941) zat tijdens de Tweede Wereldoorlog op diverse adressen ondergedoken. Begin 1944 werden haar ouders op hun onderduikadres gearresteerd. De kleine Chaja wordt niet meegenomen omdat haar onderduikmoeder het arrestatieteam weet wijs te maken dat Chaja hun dochter is. Op vrijdagavond 22 oktober gaat Sabine van den Berg in gesprek met schrijver en beeldend kunstenaar Chaja Polak bij Boomker Boeken in Haren. Zij zal Polak interviewen over joodse wortels en literatuur.

Als de klein Chaja de volgende dag alsnog door de politie zal worden opgehaald, is zij inmiddels elders ondergebracht. Haar vader werd vermoord in Dachau, haar moeder overleefde Auschwitz. Na de oorlog werd Chaja met haar moeder herenigd en gingen ze in Amsterdam wonen.

Polak volgt een opleiding aan de pedagogische academie, werkt een jaar in een kibboets in Israël en doet na terugkeer in Amsterdam de Gerrit Rietveld Academie. Aanvankelijk maakt ze als beeldend kunstenaar werk waar veel verdriet uit spreekt, later krijgt haar werk een minder zware thematiek. Daarnaast schrijft ze gedichten. In 1989 debuteert Polak met het boek Zomaar een vrijdagmiddag, waarin ze schrijft over de manier waarop kinderen de oorlogservaringen van hun beschadigde ouders ervaren. Andere titels zijn onder meer Tweede vader (1996), Zomersonate (1997), Salka (2004), De verlegen minnaars (2011) en Twintig minuten (2015). Diverse van haar boeken zijn vertaald naar het Deens, Engels, Duits en Italiaans. Ook stonden haar boeken diverse malen op de longlist van de Libris Literatuurlijst. De meeste van Polaks boeken gaan over de situatie van kinderen van slachtoffers van de Holocaust. Zelf ziet ze zich overigens niet als oorlogsslachtoffer.

In het interview met Sabine van den Berg (schrijver van de trilogie Zien Horen Zwijgen en Berichten uit de Biotoop) gaat Polak vooral in op haar meest recente boek De man die geen hekel aan joden had. Het is haar eerste non-fictietitel, waarin zij reageert op het boek Oorlogsouders van Isabel van Boetzelaer. In dat boek wordt beschreven hoe van Boetzelaers vader, die in 1940 vrijwillig dienst nam bij de Waffen-SS, niets met de Jodenvervolging te maken zou hebben gehad. Polak waarschuwt in De man die… voor de vergoelijking (‘nivellering’) van goed en kwaad in de Tweede Wereldoorlog en beschrijft hoe zij samen met haar broer Hans Fels de leugens (aldus Polak) in Van Boetzelaers boek aantoont.

Chaja Polak over joodse wortels en literatuur

Vrijdag 22 oktober 2021, 19.00 uur, Boomker Boeken, Raadhuisplein 7, Haren

Kaarten à € 12,50 zijn online te bestellen; Nutsleden € 5,-. Aanmelden is verplicht via https://www.supersaas.nl/schedule/geboekt/GEBOEKTINHAREN.

Voor deze bijeenkomst geldt dat u een bewijs van volledige vaccinatie tegen Covid19 moet kunnen tonen in de vorm van een QR-code (digitaal of uitgeprint) of een recente, negatieve Covid-test.