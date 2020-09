Intocht Sinterklaas Haren 2020 afgelast

Door: Redactie

De Commissie Intocht Sinterklaas Haren van Ondernemend Haren heeft maandagavond besloten de voorbereidingen voor de intocht op 21 november helemaal stop te zetten. Eerder was de intocht ´oude stijl´ al geschrapt wegens de coronamaatregelen, maar er was een alternatief plan in de maak. Daar werd aan gewerkt, maar ook dat blijkt niet haalbaar nu het Kabinet maandagavond extra maatregelen heeft afgekondigd.

Geen goed signaal

De regering heeft de teugels strakker aangetrokken en daardoor zal het zelfs niet mogelijk zijn om met meer dan 40 mensen op een plek te zijn in het kader van een evenement. De maatregel is voorlopig voor ongeveer drie weken geldig, maar de Harense commissie gelooft niet dat deze over drie weken al zal worden ingetrokken. Bovendien vindt men het, hoe dan ook, geen goed signaal als men zich in allerlei bochten gaat wringen om op een ingewikkelde manier toch Sinterklaas te onthalen met alle risico’s van dien. Daarom is besloten dit jaar de intocht in welke vorm dan ook niet te laten doorgaan.

Let op, het gaat hier om de grote intocht in het dorp Haren. Andere organisatoren van Sinterklaas-activiteiten in Haren en eventueel in Onnen, Glimmen en Noordlaren maken hun eigen afwegingen.

Geen intocht Sinterklaas dus op 21 november en ook de Werkkamer in de Dorpskerk op 28 november is geannuleerd.