Opsporing verzocht van invasieve planten, 50 euro beloning voor twintig tipgevers

Door: Redactie

Duurzaam Groningen, van de gemeente, doet een dringende oproep aan alle inwoners: “We zijn op zoek naar drie boeven die de gemeente aan het overwoekeren zijn, namelijk: de Japanse Duizendknoop, De Reuzenberenklauw en de Grote Waternavel.”

“Dit drietal planten komt oorspronkelijk niet uit Nederland. Ze dringen binnen in straten, gebouwen en tuinen, verdrukken lokale planten én de Reuzenberenklauw is zelfs giftig. Zo zorgen ze voor veel overlast. Daarom brengen we de planten de komende twee jaren in kaart en gaan dan beheerst verwijderen”, legt Mariën Heinen, specialist groen bij de gemeente uit.

Inwoners die de planten op gemeentegrond zien en graag willen helpen: raak ze niet aan, blijf op gepaste afstand én ga naar duurzaamgroningen.nl/woekerplant om er een melding van te maken. 20 tipgevers worden beloond met een plantenpakket t.w.v. € 50. Inwoners die de indringers in hun eigen tuin zien vinden ook daar een stappenplan over hoe ze de planten veilig in hun eigen tuin kunnen overmeesteren.