Is de brief van Nextdoor zuivere koffie? (met reactie van Nextdoor)

In Oosterhaar zijn onlangs brieven verspreid om reclame te maken voor de buurtapp Nextdoor. Het is raadzaam om te checken of deze brief zuivere koffie is of niet. In andere regio’s bleken de brieven de opmaat naar identiteitsfraude. Hieronder leest u berichtgeving uit 2019 van Dagblad van het Noorden.

Een verontruste ontvanger van de brief tipte de redactie. Heeft u deze brieven ook ontvangen? Mail dan redactie@harendekrant.nl. De tipgever: “De brief was geadresseerd

aan ‘mijn buurtgenoten’. En de afzender was: Buren uit Oosterhaar Haren. Na opening bleek het te gaan om een uitnodiging om je aan te sluiten bij de buurtapp Nextdoor. Omdat de brief wat knullig was opgesteld en er sprake was van een zekere dreiging (De code die je moet gebruiken om lid te worden verloopt over zeven dagen) plus het feit dat ik de enige leek te zijn in de straat die zo’n brief had ontvangen was mijn argwaan gewekt. Ik ben gaan googelen en kreeg al snel door dat er sprake is van oplichters.”

Is Nextdoor zelf in orde?

De buurtapp Nextdoor bestaat wél, maar er is geen contact mee op te nemen. Het bedrijf Nextdoor is ook niet heel duidelijk. Wie de website bekijkt ziet vooral dat het wemelt van adressen in verre landen. Navraag doen naar deze brief was voor onze redactie dus niet mogelijk. Links laten liggen dus.

Artikel Dagblad van het Noorden 2019

In verschillende buurten in Emmen is een brief verspreid die de geadresseerde uitnodigt lid te worden van Nextdoor.

Deze buurtapp is in opspraak vanwege identiteitsfraude. De politie en de Consumentenbond manen mensen alert te zijn bij het downloaden van de app. Nextdoor dook onlangs ook al op de in de stad Groningen.

Dubieuze brief van buurtapp Nextdoor valt op meerdere deurmatten in Groningen

In de uitnodigingsbrief lijkt het alsof een buurtgenoot de oproep doet lid te worden. Er staat ook vaak een naam vermeld. Maar uit meldingen uit het hele land blijkt dat deze mensen vaak niet weten van het bestaan van de brief, laat staan dat ze die zelf hebben gestuurd. In Emmen dook de uitnodiging onder meer op in de wijk Emmerhout en in de buurt rond De Veenkampen en Prinsenlaan.

Buurtpreventiegroepen

De app lift mee op de populariteit van buurtpreventiegroepen op Whatsapp. ,,In de buurtapp delen we lokale tips en aanbevelingen voor bijvoorbeeld een klusjesman of oppas, bespreken we de veiligheid in de buurt, plannen we buurtevenementen en nog veel meer’’, valt in de uitnodigingsbrief te lezen.

Maar wie zich inschrijft, verstrekt volgens de voorwaarden van het bedrijf ook allerlei persoonlijke gegevens, van naam, adres en telefoonnummer tot aan profielfoto toe. Volgens het tv-programma Opgelicht geven mensen die de app hebben gedownload toestemming hun persoonlijke gegevens te gebruiken voor promotionele doeleinden. Tot aan het posten van berichten uit naam van de gebruiker toe, die daar dus geen weet van heeft.



Uit heel Nederland klachten

Bij de politie in heel Nederland komen klachten binnen over de app. Mensen die zien dat hun naam zonder hun medeweten is gebruikt in de uitnodigingsbrief zeggen aangifte te doen van identiteitsfraude. De politie in Noord-Nederland waarschuwt mensen vooral alert te zijn. ,,Dat geldt voor Nextdoor, maar ook voor soortgelijke apps. Lees altijd goed de gebruikersvoorwaarden door. En let erop welke persoonlijke gegevens je afstaat voor gebruik.’’

‘Tot nu toe geen geld afgetroggeld’

De politie in Noord-Nederland zegt weinig te kunnen betekenen voor mensen die met een vinkje akkoord zijn gegaan voor gebruik van hun identiteit. ,,Aangifte doen heeft in dit soort gevallen geen zin, omdat de gebruikers zelf immers toestemming hebben verleend. We hebben overigens tot nu toe geen berichten ontvangen dat er bijvoorbeeld geld is afgetroggeld.’’

De woordvoerder van Nextdoor is vanwege vakantie niet bereikbaar voor commentaar.

‘Verscheur de brief maar’

In De Veenkampen is de brief het gesprek van de dag. De 90-jarige moeder van Marcel Volmer kreeg vlak voor haar verhuizing ook zo’n brief. ,,Ik hoorde van de identiteitsfraude en wil daarom iedereen ervoor waarschuwen’’, zegt Volmer. Buurvrouw Petra Hemel (89): ,,Ik vind het waardeloos dat zo’n brief wordt verspreid. Verscheur hem maar, zei mijn zoon. Gelukkig heb ik altijd een van mijn vijf kinderen in de buurt voor advies.’’



bron: DvhN

Reactie van Michel Visser, Nextdoor





Naar aanleiding van het artikel ‘Is de brief van ‘Nextdoor’ zuivere koffie?’ willen we graag namens Nextdoor een reactie delen.

Allereerst willen we benadrukken dat de brieven legitiem zijn en volledig te vertrouwen, dus geen opmaat naar identiteitsfraude wat wordt gesuggereerd in het artikel. Dit is onjuist. Uitnodigingsbrieven worden alleen door Nextdoor verstuurd, nadat Nextdoor-leden hier zelf toestemming voor hebben verleend. Dit zijn legitieme uitnodigingsbrieven en er zijn verschillende manieren waarop leden een brief kunnen versturen, altijd moeten leden meer dan een keer bevestigen dat er uit hun naam een uitnodiging wordt verstuurd. Ook in de algemene voorwaarden staat, dat Nextdoor enkel en alleen een uitnodiging namens een lid kan versturen als diegene daar zelf opdracht toe heeft gegeven. Zonder bevestiging worden er geen uitnodigingen verzonden.

In het artikel wordt het volgende vermeld: “Omdat de brief wat knullig was opgesteld en er sprake was van een zekere dreiging (De code die je moet gebruiken om lid te worden verloopt over zeven dagen).” Vermelden dat een code binnen zeven dagen verloopt is naar ons idee geen dreiging.

Ook worden de volgende suggesties gewekt: “Ik ben gaan googelen en kreeg al snel door dat er sprake is van oplichters” en “Navraag doen naar deze brief was voor onze redactie dus niet mogelijk.” Het feit dat Nextdoor oplichterij zou zijn is zeer suggestief en onjuist. Via Nextdoor kom je in contact met de buurten die voor jou belangrijk zijn zodat je mee telt. Buren over de hele wereld gebruiken in 280.000 buurten dagelijks Nextdoor verdeeld over 11 landen. Daarnaast zijn er verschillende manieren om in contact te komen met Nextdoor die op de website worden vermeld. Zo is er een speciaal e-mailadres voor persvragen (press@nextdoor.nl) en voor alle support vragen kan er contact opgenomen worden met help@nextdoor.nl. We zijn dan ook benieuwd waarom het niet mogelijk is geweest om contact met ons op te nemen.

Tot slot wordt verwezen naar een oud artikel van Dagblad van het Noorden uit 2019. De bewering van het dagblad dat er sprake is van identiteitsfraude is onjuist. Nextdoor is toegewijd aan het beschermen van de privacy van haar leden en de veiligheid van hun informatie. Bovendien worden leden geïnformeerd over alle gegevensgebruik via ons Privacybeleid en Ledenovereenkomst. Nextdoor deelt geen informatie van leden die kan worden gebruikt om een individu direct te identificeren.

We willen benadrukken dat we ons blijven inzetten voor het bouwen van sterke buurten. Hoewel we er voortdurend naar streven om onze leden zo goed mogelijk van dienst te zijn, weten we dat er altijd meer werk te doen is. We moedigen leden aan om hun feedback te delen, zodat we een ervaring kunnen blijven bieden die de privacy van onze leden respecteert, hun persoonlijke informatie beschermt en waarmee we elke dag vertrouwen verdienen. Als leden vragen hebben, ondersteuning nodig hebben of gevallen van misbruik willen melden, kunnen ze altijd contact met ons opnemen via ons contactformulier of zij kunnen ons supportteam mailen zoals eerder gezegd via help@nextdoor.nl.