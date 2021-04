Is deze vrouw in Haren gezien?

Door: Redactie

Dit is Ann Lilian Atkinson, een 25-jarige verstandelijk beperkte vrouw, die in Zuid-Holland wordt vermist sinds 3 april. Ze vertrok die dag uit een zorginstelling.

De politie liet o.a. via RTV Noord en TV West weten dat de vrouw zich wellicht in Groningen ophoudt en deed een oproep om naar haar uit te kijken. Ze draagt zwarte kleding en een kleurige hoofddoek. Mensen in Haren menen deze dame afgelopen vrijdag gezien te hebben nabij de Waterhuizerweg in Haren. Ze zou die dag rond 11.30 uur gezien zijn, lopend langs de Waterhuizerweg. Opvallend was dat ze hardop zong.

Heeft u haar gezien en ziet u gelijkenis met de foto? Geef dan uw tip door aan de politie. Vooral als u haar zeer recent hebt gezien. Bel dan 0900-8844.