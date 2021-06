Is het nu Holsteinlaan of Holsteinslaan?

Door: Redactie

Toegegeven, Haren worstelt al jaren met de naam van de Holstein(s)laan. Vroeger werden de twijfels al heel erg duidelijk, toen aan de ene kant van de straat ‘Holsteinslaan’ stond (met S) en aan de andere kant het bordje ‘Holsteinlaan’ vermeldde. En deze weken wordt er juist aan die laan gewerkt en moest iemand het omleidingsbord maken.

Op het bord staat Holsteinlaan, maar dat is dus niet de correcte spelling. De enig juiste is Holsteinslaan. Reeds in 1925 werd deze naam door de gemeenteraad van Haren vastgesteld op basis van de benaming in de volksmond (zoals dat wel vaker gebeurde). Het laantje leidde toen naar de landerijen van ene Holstein. Het werd dus Holsteinslaan.

Het huis op de hoek verwijst ook nog naar deze familie Holstein, maar dan indirect. Het huis is door de vorige bewoner ‘Wissel Holstein’ genoemd. Daarvoor had hij een goede reden: voor de deur aan de Rijksstraatweg lag een wissel in de tramrails, waardoor trams elkaar konden passeren. Bij de aanleg van de tramlijn zou boer Holstein de helpende hand hebben geboden en daarom werd de wissel heel eervol ‘Wissel Holstein’ genoemd. Het tramhuisje ter plaatse verwijst nog naar de aanwezigheid van de paardentram, later de elektrische tram.

Enfin, de Holsteinslaan verwijst dus in alle opzichte naar het verleden, toen alles nog zo anders was. O ja, wie nu met de bus reist ziet dat ook Qbuzz spreekt over Holsteinlaan. Gelukkig weet iedereen wat ermee wordt bedoeld.