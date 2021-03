Jacob Boonstra uit Haren 53e op kieslijst CDA

Door: Redactie

Oud-raadslid Jacob Boonstra uit Haren staat op de kieslijst van het CDA voor de Tweede Kamer-verkiezingen. “Toen ik werd gevraagd om als regionale kandidaat op de lijst te gaan staan, had ik niet het idee een grote kans te hebben om in de Kamer te komen. Ik had andere redenen om ja te zeggen”.

Boonstra zegt: “Het CDA heeft de juiste plannen voor het Nederland na de coronacrisis. Daar wil ik mijn naam graag aan verbinden.” De Harenaar zegt de afgelopen jaren contacten te hebben gehad met CDA-Kamerleden, om invloed uit te oefenen. “Ik heb geprobeerd invloed uit te oefenen op verschillende thema’s.” Volgens Boonstra ging het dan om onderwerpen die het Noorden raken. “Als ik straks veel voorkeursstemmen uit Haren en omgeving zou krijgen, weten ze in Den Haag, dat mijn mening wordt ondersteund door meer mensen uit Haren en de provincie Groningen.”

Boonstra hoopt dus op voorkeursstemmen. De verkiezingen vinden plaats op 17 maart.