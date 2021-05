Jannet Mulder sluit het boek ‘Pido Kinderopvang’ na 29 jaar en gaat met pensioen. Small Steps gaat verder.

Door: Redactie

In 1992 begon haar avontuur: een eigen kinderopvang aan de Oosterweg in Haren. De naam Pido lag goed in het gehoor en in de jaren erna groeide het bedrijf. Een tweede vestiging in het centrum van het dorp werd geopend. Pido was een begrip en is dat nog steeds.

Het is de enige kinderopvang in Haren waar na 29 nog steeds de oprichter aan het roer staat en aan die status komt nu een einde. Jannet Mulder gaat met pensioen, althans, ze gaat haar hernieuwde vrijheid gebruiken voor andere bezigheden.

Vrijdag 28 mei om 10.00 uur kwamen Mulder en haar man aanrijden in ‘Walter’, het ex-brandweerbusje van Pido. In de tuin van de vestiging aan de Oosterweg stonden medewerkers en ouders hen op te wachten. In een aangepaste tekst op ‘Vrij zijn’ van Marco Borsato werd de oprichtster liefdevol toegezongen.

Pido Kinderopvang wordt voortgezet door Small Steps. De medewerkers blijven.