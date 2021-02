Jasmijn wint de Geopuzzel van Haren de Krant: zij vond het doosje met 50,00 euro.

Nieuws:

Door: Redactie

De geheime locatie in Haren is ontdekt door Jasmijn Klein Douwel uit Haren. Ze heeft de cijfercode gevonden, waarmee ze met Google Maps de verstopplaats van het doosje met 50,00 euro kon lokaliseren.

In Haren de Krant, die deze week wordt verspreid, staat een puzzel waarin u acht foto’s ziet staan. Als u weet waar deze foto’s zijn gemaakt kunt u een achtcijferige code invullen. Met die code ontdekt u de noorderbreedtegraad en oosterlengtegraad en is het opzoeken op Google Maps gemakkelijk. Jasmijn is in alle vroegte naar de geheime locatie gefietst en heeft het doosje gevonden. Om 8.02 uur mailde zij de code en het wachtwoord en daarmee is zij de echte winnaar. Tekst gaat verder onder de foto.

De moeder van Jasmijn vertelt: “Gisterenmiddag viel Haren de Krant bij ons in de brievenbus en mij viel gelijk de puzzel op, omdat het met coördinaten is en wij wel ervaring hebben met puzzels en coördinaten (via geocaching). Mijn dochter wilde na het avondeten gelijk wel een ronde fietsen om te kijken waar de beelden te vinden zijn. Een paar wisten we zo al.

We vonden het in het donker nog niet heel makkelijk, maar het lukte toch om een aantal te vinden. Daarna thuis nog een paar via internet proberen te vinden en zo kwamen we op de goede coördinaten uit. Het was inmiddels vanwege de avondklok te laat om er nog heen te fietsen, dus de wekker maar vroeg gezet en vanmorgen naar de juiste plek gefietst, waar mijn dochter al snel het doosje met instructies vond. We vonden het leuk om te doen!”

GA VOORAL DOOR MET PUZZELEN

Als u meent de geheime locatie hebben ontdekt zult u er geen prijs meer vinden. Maar u kunt uw oplossing wel sturen aan redactie@harendekrant.nl Niet voor een prijs, wél voor de eer. Op 26 februari publiceren we de oplossing op deze website.