Jeugd Glimmen pakt door

Door: Redactie

Een deel van de Glimmense jongeren steekt opnieuw de handen uit de mouwen om een eigen jeugdhonk te creëren in hun dorp.

Eerder bouwden ze een onderkomen in een stuk ‘vergeten bos’, maar dat is door onbekenden verwijderd. Nu doet een groep nieuwe pogingen. Op een weiland aan de Meentweg, waar in de winter wordt geschaatst, hebben jongeren een grote sta-caravan geplaatst op de plek waar voorheen een bouwvallige keet stond van de ijsvereniging. Die was toe aan herbouw en dat hebben de jongeren nu geregeld. Met toestemming van de eigenaar van het weiland verbouwen ze de caravan tot een honk annex kantine voor de ijsvereniging. Of het project juridisch door de beugel kan is de vraag, maar deze jeugd verdient het voordeel van de twijfel. Zij heeft er moeite mee dat er wordt geklaagd over overlast op straat en willen dit zelf oplossen.